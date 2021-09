DM do Ceará: atacantes Mendoza e Wendson estão lesionados

O colombiano sofreu um trauma no joelho direito, enquanto a contusão do ex-Ferroviário é no nervo fibular da perna esquerda

O último boletim do departamento médico do Ceará, divulgado uma hora antes da partida contra o Santos, neste sábado,18, mostra que os atacantes Mendoza e Wendson estão lesionados. Soma-se a eles o lateral-direito Buiú, que se recupera de cirurgia.

O colombiano sofreu um trauma no joelho direito, enquanto a contusão do outro é no nervo fibular da perna esquerda. Não há previsão do tempo de tratamento no boletim, mas a situação de Mendoza parece ser menos grave, já que o clube informou que ele será reavaliado na segunda-feira, 20.

No caso de Buiú, segue fazendo fisioterapia depois de ser submetido a procedimento cirúrgico no joelho direito. O clube não confirma, mas é muito provável que o atleta não retorne mais para esta temporada.

Na fase de transição estão o volante Oliveira e os atacantes João Victor e Jacaré. Depois da partida contra o Santos, o Ceará terá mais uma semana aberta para treinos e também recuperação de jogadores.



