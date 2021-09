Há cinco jogos sem vencer, distância do Ceará para a zona de rebaixamento da Série A diminui

Com 24 pontos, o Vovô está com apenas três pontos de vantagem para o América-MG, primeiro clube a compor a zona de rebaixamento da Série A

A derrota do Ceará para o Grêmio neste domingo, 12, por 2 a 0, foi a quinta partida consecutiva do Vovô sem vitórias no Brasileirão. A sequência ruim do Alvinegro começa a refletir em sua situação na tabela. Antes entre os primeiros colocados, a equipe de Tiago Nunes está na 11ª colocação, com apenas três pontos de diferença para o América-MG, 17º colocado.

Ainda nesta rodada, o Vovô pode perder duas posições e cair para o 13º lugar. Internacional-RS (12º), com 23 pontos, e o São Paulo (16º), com 22, podem ultrapassar o Alvinegro caso vençam suas partidas.

Sobre o assunto Recuperado, Klaus retorna aos treinos com o elenco do Ceará nesta semana; Veja o boletim do DM

Na estreia de Tiago Nunes, Ceará perde para o Grêmio pela Série A

Luiz Otávio lamenta nova derrota do Ceará como visitante e fala em "aprendizados"

A última vitória do Ceará no Campeonato Brasileiro aconteceu no início de agosto, no triunfo por 3 a 1 diante do Fortaleza, no Clássico Rei. Desde então, a equipe empatou em casa contra o Atlético-GO e Flamengo, e perdeu para o Corinthians, América-MG e Grêmio, todos fora de casa. O Alvinegro, inclusive, é o único clube da competição que ainda não venceu como visitante.

A sequência, que resultou na demissão de Guto Ferreira e na contratação de Tiago Nunes, coloca o Ceará em estado de alerta no Brasileirão. Apesar de estar com um jogo a menos, o Vovô tem apenas três pontos de vantagem em relação ao América-MG, primeira equipe a compor a zona de rebaixamento. O clube mineiro também possui um jogo a cumprir.

O Grêmio (18º) chegou aos 19 pontos com a vitória diante do Ceará e subiu uma posição na tabela. O Imortal tem dois jogos a menos. O Sport-PE (19º), com 17 pontos, ainda joga na rodada, na Ilha do Retiro, em Recife, nesta segunda-feira, 13, às 20 horas, contra o Internacional-RS. Já a Chapecoense-SC, último colocado com apenas 10 pontos, venceu sua primeira partida na Série A neste sábado, 11, contra o RB Bragantino, por 2 a 1.

Tiago Nunes terá a semana livre para trabalhar e seguir implementando seu estilo de jogo. O Alvinegro terá duas partidas seguidas na Arena Castelão, contra o Santos-SP, no próximo sábado, 18, às 21 horas, e diante da Chapecoense-SC, no sábado seguinte, 25, às 17 horas, para tentar se reabilitar na competição.

Tags