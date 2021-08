Ceará fica sem nenhuma vitória em jogos fora de casa no primeiro turno da Série A

O Ceará foi derrotado pelo América-MG no último domingo, 29, por 2 a 0, no Independência, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado negativo, o Vovô irá terminar o primeiro turno sem nenhuma vitória fora de casa pela primeira vez na era dos pontos corridos. Foram seis pontos conquistados, com seis empates e três derrotas, obtendo o aproveitamento de 22,22%.

Os seis pontos conquistados e o baixo aproveitamento longe do Castelão é o que costumeiramente foi apresentado pelo Alvinegro no primeiro turno da Série A. Das cinco campanhas anteriores, apenas em 2019 o Ceará somou cinco pontos e ficou abaixo em relação as outras. Ainda assim, o time de Porangabuçu conseguiu ao menos um triunfo fora de casa.

Um ponto de destaque é que a atual campanha do Vovô fora de casa, ainda que seja única sem triunfo, é a com menos derrotas como visitante. Com apenas três reveses em nove partidas, nas outras edições do Brasileirão, os cearenses perderam ao menos cinco jogos. Dentre todos os clubes da Série A 2021, o Alvinegro também é um dos que menos perdeu longe do seu estádio. O clube é superado por Bragantino, Corinthians e Cuiabá, que saíram uma vez derrotados como visitante, e Atlético-MG, Internacional e Flamengo, perderam em duas oportunidades.

As poucas derrotas do Vovô não esconderam os problemas apresentados pela equipe, principalmente no que era o seu principal destaque, a defesa. 11 dos 19 gols sofridos pelo Ceará foram atuando fora do estado (57%). O ataque contribuiu apenas com cinco tentos, sendo o visitante menos efetivo da Série A, empatado com os gaúchos Grêmio e Juventude.

Contrastando com a campanha como visitante, dentro de casa, o Ceará faz mais gols (14) e sofre menos (8). Na Arena Castelão, palco do próximo embate do Alvinegro, contra o vice-líder Palmeiras, o Vovô defende a invencibilidade em seus domínios contra o G-6. Foram vitórias sobre o Atlético-MG e o rival Fortaleza, além de um empate diante do Flamengo.

