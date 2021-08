Diretoria do Ceará se reúne nesta segunda para discutir substituto de Guto Ferreira

Guto Ferreira não é mais técnico do Ceará. O clube comunicou a saída do treinador na noite deste domingo, 29, horas depois da derrota do Vovô para o então vice-lanterna da Série A, América-MG, por 2 a 0, em Belo Horizonte.

Apesar da campanha regular do Ceará no Campeonato Brasileiro — time é o 8º colocado, com 24 pontos ganhos —, Guto Ferreira vinha sofrendo críticas da torcida pela performance do time em campo. Além disso, na temporada 2021, o treinador foi bastante cobrado pela perda do tricampeonato da Copa do Nordeste, a eliminação na primeira fase da Copa Sul-Americana e pela queda na terceira fase da Copa do Brasil para o maior rival, o Fortaleza.

Anunciado como novo técnico do clube em 18 de março de 2020, mas tendo assumido o time apenas em 31 de maio, por conta da paralisação do futebol em meio à pandemia do novo coronavírus, Guto ficou no cargo um pouco mais de um ano e cinco meses. Com ele o Ceará conquistou a Copa do Nordeste de 2020, fez a melhor campanha de sua história na Série A do Brasileiro, também em 2020, e, como consequência, tendo conquistado vaga na Copa Sul-Americana, que fez o Alvinegro disputar a primeira partida internacional de sua história.

Ao todo, Guto Ferreira comandou o Ceará por 98 partidas (contando, inclusive, as que ele estava suspenso, mas preparou o time e estava acompanhando da arquibancada), conquistando 41 vitórias, 30 empates e sofrendo 27 derrotas. Essa campanha significa um aproveitamento geral de 52,04%.

A diretoria do Ceará busca, agora, um novo nome no mercado para assumir o comando técnico da equipe. O Vovô terá 14 dias pela frente até o próximo jogo, dia 12 de setembro, contra o Grêmio, abrindo o returno da Série A de 2021. O elenco se reapresentará na quarta-feira, 1º, possivelmente já com um treinador definido.

