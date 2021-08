Com inflamação no joelho, Mendoza desfalca Ceará contra o América-MG; veja boletim do DM

O Ceará embarcou ontem rumo a Belo Horizonte (MG) em busca da primeira vitória fora de casa na Série A. Por lá, Vina e companhia enfrentam o vice-lanterna América-MG, amanhã, às 11 horas, no estádio Independência. Uma vitória sobre o Coelho pode colocar o Alvinegro dentro do G-6 do Brasileirão A ao fim da 18ª rodada, a penúltima do turno "de ida".

Com 24 pontos, o Vovô está na oitava colocação e tem a mesma pontuação de sétimo e sexto colocados — Atlético-GO e Corinthians-SP, respectivamente —, mas possui uma vitória a menos do que os rivais na tabela. Para subir no ranking do Brasileirão, o técnico Guto Ferreira precisa melhorar o rendimento da equipe como visitante. Isso porque os cearenses têm o segundo pior aproveitamento fora na competição nacional.

A campanha longe do Castelão é de seis empates e duas derrotas. Em busca do primeiro triunfo fora de casa, o Alvinegro encontra um adversário que vive momento negativo na temporada e com números frágeis jogando dentro dos próprios domínios. O América-MG é o terceiro pior mandante da Série A e vem de derrota no Independência, por 2 a 0, para o RB Bragantino-SP.

Para o confronto em Belo Horizonte, o "Gordiola" não contará com o lateral-direito Buiú e o atacante Mendoza. Os dois não viajaram com a delegação para a partida. O clube só divulga informações sobre relacionados uma hora antes do jogo.

Sem Mendoza na relação, o atacante Érick deve se tornar a primeira opção de Guto para o segundo tempo. Até o momento, o jogador só atuou três jogos e teve pouco tempo em campo, cerca de 40 minuntos ao todo. Ontem, em Porangabuçu, ele garantiu que está pronto fisicamente para suportar um jogo inteiro.

"Estou pronto, sim. Eu precisava de tempo para ganhar ritmo. Nos últimos três jogos que entrei na partida, ganhei ritmo de jogo. A partir do momento que o professor Guto optar por mim, estarei preparado", afirmou o ex-destaque do Náutico-PE em coletiva.

Sobre o assunto Com Jael e Yony, Ceará bate o Grêmio e assume a liderança no Brasileiro de Aspirantes

Ceará fecha patrocínio com empresa turca especializada em blockchain

Com Everson, ex-Ceará, Tite convoca mais nove jogadores para a seleção brasileira

Guto deve manter a base do time que empatou com o Flamengo. A única possibilidade de mudança é na volância, com a saída de William Oliveira para a entrada de Marlon ou Naressi, o que traria maior ofensividade contra um rival mais frágil. A equipe faz treino de apronto hoje, às 9 horas.

No América-MG, o técnico Vagner Mancini tem oito desfalques, entre titulares e reservas, por conta da Covid-19. Estão em quarentena os goleiros Jori e Airton; o zagueiro Eduardo Bauermann; os volantes Zé Ricardo e Alê; o meia Bruno Nazário e os atacantes Chrigor e Léo Passos. A novidade no time é o centroavante Ribamar, que se recuperou de lesão e virou opção para o jogo.

Apesar dos problemas do Coelho, o atacante Érick projeta confronto difícil. "Para uma equipe que almeja grandes coisas no campeonato é importante vencer fora. Vai ser um jogo difícil. O América vem de derrota em casa, isso aumenta a pressão lá. Mas tenho certeza de que vamos fazer um bom jogo e colocar em prática tudo que o Guto passou para a gente."

Campanhas na Série A

Ceará (visitante)

- 6 empates

- 2 derrotas

- 5 gols marcados

- 9 sofridos América-MG (mandante)

- 2 vitórias

- 3 empates

- 4 derrotas

- 5 gols marcados

- 7 sofridos

Tags