Guto Ferreira coloca partida diante do América-MG "entre as piores" do Ceará na Série A

Técnico do Alvinegro de Porangabuçu falou sobre as dificuldades encontradas pelo elenco no jogo e elogiou a marcação do time mineiro

"Se não for a pior, está entre as piores". Assim definiu o técnico Guto Ferreira a atuação do Ceará na derrota diante do América-MG por 2 a 0 na manhã deste domingo, 29. Em coletiva cedida após a partida, o treinador do Vovô falou sobre as falhas do elenco alvinegro na partida e elogiou a marcação do Coelho.

"Nós tivemos uma marcação, por parte do América, muito bem feita, alta, forte. O que nos causou muita dificuldade na saída de bola e no meio, quando a gente buscava conexões para jogadas mais agressivas. Surgiram muitos erros nossos, erros de passe. Numa saída de bola deles, onde o terceiro zagueiro fazia volante e zagueiro carregou, ele achou um passe entrelinhas e eles acabaram fazendo gol, o que trouxe mais tranquilidade para eles e mais confiança para seguir marcando dessa maneira. Nos dificultou demais", frisou.

Guto Ferreira também destacou o fato de que o Ceará só conseguiu concluir com qualidade no gol em um lance de bola parada, ressaltando a qualidade do posicionamento da equipe adversária. "Nós até fizemos um gol que foi anulado, numa bola parada, mas acredito que foi, talvez, o único lance talvez do jogo que a gente tenha conseguido concluir com alguma qualidade no gol. Nossa equipe não teve bem no jogo, teve dificuldade para jogar em cima dessa marcação que eles fizeram", apontou.

Quanto as dificuldades que se apresentaram, para além da marcação forte do adversário, o treinador do Vovô falou também sobre as estratégias adotadas pela equipe mineira. "Conversando com pessoas ligadas ao América-MG, foi a partida onde eles se entregaram mais no aspecto defensivo. Não vinham marcando com toda essa intensidade. É uma equipe que marca muito forte, mas marcaram acima do que vinham marcando e fizeram o gol cedo, o que trouxe a eles um pouco mais de tranquilidade. Dentro das estratégias do jogo, o time pôde abaixar um pouco mais as linhas, nos dar a bola e jogar no nosso erro", falou.

