Após revés em Belo Horizonte, Ceará terá 14 dias sem jogos pela frente na Série A

Vovô não jogará no próximo fim de semana e só volta a campo no dia 12 de setembro, para iniciar o returno contra o Grêmio, em Porto Alegre

O time do Ceará terá 14 dias pela frente para digerir a derrota contra o América-MG, corrigir os erros e, quem sabe, buscar uma nova formação ou testar um novo modelo de jogo. Com o adiamento da partida contra o Palmeiras, que aconteceria no próximo fim de semana, o Vovô só voltará a jogar agora em 12 de setembro.

O próximo adversário do Alvinegro, portanto, é o Grêmio, em duelo que vai acontecer no Rio Grande do Sul, às 11 horas, já valendo pelo returno do Campeonato Brasileiro. Na ida, no Castelão, o Vovô venceu por 3 a 2. Se conseguir um novo triunfo sobre o tricolor gaúcho, o Ceará quebra o jejum como visitante, que já dura um turno inteiro — já que a partida contra o Palmeira, que é a última dos jogos de ida, será no Castelão.

A comissão técnica deve conceder dois dias de folga ao grupo e marcar a apresentação para quarta-feira, 1º, dedicando, assim, onze dias de preparação para enfrentar o Grêmio.

No retorno às atividades, Guto Ferreira contará novamente com o goleiro João Ricardo e o longo período sem jogo pode culminar no retorno do volante Oliveira, que já está em fase de transição. O lateral-direito Buiú e o atacante colombiano Mendoza, que tratam inflamação no joelho direito, serão reavaliados pelo departamento médico na reapresentação.



