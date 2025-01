Ceará e Fortaleza terão jogos do Brasileirão transmitidos pela Globo até 2029; saiba mais

O vínculo firmado com as equipes visa a transmissão nas mais diversas plataformas da Globo — Premiere, SporTV e GloboPlay. Vale ressaltar que o contrato é destinado aos jogos que as equipes são mandantes. Ao todo, serão cinco partidas por rodada, sendo quatro de forma exclusiva.

A Liga Forte União (LFU) fechou um acordo com a Rede Globo para a transmissão do jogos do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029, dos clubes que pertencem ao grupo — Ceará e Fortaleza estão inclusos.

Anteriormente, a LFU havia firmado, também, um contrato com a Record . Então, nesse cenário,, serão oito partidas nos canais Globo; um jogo na Globo, Record e YouTube; um jogo no Amazon Prime Vídeo.

CEO da SAF do Fortaleza e presidente da LFU, Marcelo Paz falou sobre a importância da adesão. "Este acordo histórico com a Globo reflete o compromisso da Liga Forte União em levar o melhor do futebol brasileiro a um público cada vez maior."

"A Globo se junta aos parceiros que já acreditaram em nossa visão, garantindo a entrega mais ampla possível para o torcedor acompanhar o futebol em todas as plataformas", pontuou.

João Paulo Silva, presidente do Ceará, também comentou a respeito da parceria entre a liga e a Globo. "O Grupo Globo se torna, agora, mais um aliado de uma fase histórica do futebol. Para nós, que compomos a Liga Forte União, é extremamente positivo estar ao lado de um dos maiores players de comunicação do mundo. Tenho certeza que a torcida do Ceará estará junto com a gente também nesse espaço".