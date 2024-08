Record fecha com Liga de Ceará e Fortaleza para transmitir Série A; veja valores

Bruno Pacheco e Raí Ramos travam disputa no Clássico-Rei Crédito: FÁBIO LIMA

A Record chegou em um acordo com a Liga Forte União e vai transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. A emissora, que volta a transmitir a principal liga do futebol nacional após 19 anos, pagará pouco mais de R$ 210 milhões por ano. O acordo da Record com a LFU prevê a transmissão de 38 partidas por ano e será válido até 2027. O contrato deve ser assinado nos próximos dias, já que as partes ainda discutem detalhes, como questões de pagamento e horário dos jogos. A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além da Record para exibição de jogos em TV aberta, a LFU, por intermédio da Livemode, também pretende negociar o mesmo pacote de 38 partidas com o Youtube para aumentar a arrecadação.

Além de Ceará e Fortaleza, o comitê da LFU – presidida por Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão – também é composta por times como Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Cuiabá, Criciúma e Juventude (Série A). A ideia da Liga Forte União é que os embates de plataformas abertas do Brasileirão abram a rodada, com exibição às quartas-feiras, às 19h30min, ou sábados, às 16 horas. A Record, por outro lado, tem preferência por jogos aos domingos. Desta forma, a Globo deixará de exibir sozinha o Campeonato Brasileiro após nove anos. A emissora tem acordo selado com a Libra, liga que tem clubes como Flamengo e Palmeiras.

Em 2023, a LFU oficializou acordo de 2,6 bilhões de reais No último ano, a Liga Forte União concretizou sua primeira operação no mercado: a venda de 20% dos direitos comerciais pelos próximos 50 anos, a partir de 2025, para um grupo de investidores liderados pela gestora Life Capital Partners (LCP), que é composto também pelo fundo General Atlantic e a XP Investimentos. + Com Marcelo Paz de presidente, Liga Forte União oficializa acordo de 2,6 bilhões de reais O valor da negociação foi de R$ 2,6 bilhões, montante dividido entre os 25 clubes que assinaram o acordo à época. Ou seja, a partir do momento em que a LFU concretizar qualquer negociação envolvendo a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro, 20% do valor será da Life Capital Partners.

Dos R$ 2,6 bilhões, Ceará e Fortaleza tiveram direito a R$ 120 milhões, que serão pagos de forma parcelada até maio de 2025.

O que é a Liga Forte União? Os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro formaram dois blocos econômicos, que passaram a ser responsáveis pela parte comercial das duas principais divisões nacionais a partir de 2025. Além da Forte União, que tem Ceará e Fortaleza, também existe a Libra. Inicialmente chamado de Liga Forte Futebol, o grupo adotou novo nome após ganhar reforços de Botafogo, Cruzeiro, Coritiba e Vasco em um bloco único.