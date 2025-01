Éder avalia estreia pelo Ceará diante do Iguatu: "Tenho margem para melhorar"

Reforço do Ceará para 2025, o zagueiro Éder fez sua estreia pelo clube alvinegro nessa quarta-feira, 29, diante do Iguatu, em jogo da terceira rodada do Campeonato Cearense. Em entrevista ao site oficial do Vovô, o camisa 33 avaliou o duelo e se mostrou disponível para ajudar o time.



"Depois de um período de férias, você quer voltar a jogar e ter uma oportunidade em um clube grande como o Ceará, gera uma ansiedade boa, que faz você querer mostrar seu trabalho. Esse início é complicado, devido à falta de tempo para treinar, jogos a cada três dias. Acho que foi uma boa estreia, individualmente falando, claro, tenho margem para melhorar, é só o início da temporada, mas quero contribuir com o Ceará da forma que der, seja jogando ou do lado de fora", comentou o jogador.