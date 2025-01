Vojvoda avalia vitória do Fortaleza e projeta jogo duro contra o Floresta: "Vai ser difícil"

Vojvoda completou impressionantes 1300 dias no Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

Ao vencer o Maracanã por 1 a 0 na noite dessa quinta-feira, 30, o Fortaleza se consolidou na liderança do Grupo B do Campeonato Cearense, com nove pontos somados. Após a partida, Vojvoda analisou o duelo e já projetou um duro embate contra o Floresta, próximo adversário do Tricolor. “Fizemos uma boa partida contra um adversário totalmente diferente, muito físico e bem organizado. Criamos chances de gol e eles tiveram uma muito clara no segundo tempo. Fico com coisas para melhorar, mas também fico com coisas que o time fez bem. [...] Criamos as chances para merecer esta vitória”, disse o técnico sobre o duelo.

Apesar das dificuldades diante do time metropolitano, o Leão do Pici manteve os 100% de aproveitamento no Manjadinho, ficando a uma vitória de garantir a classificação antecipada para a semifinal. Segundo Vojvoda, o cenário é resultado do comprometimento da equipe.

“O Fortaleza enfrentou cada partida do Cearense com muita seriedade e quero parabenizar os meus jogadores por isso”, elogiou o comandante. Com apenas um dia de preparação, o Fortaleza encara o Floresta já neste sábado, 1º, às 16 horas. As equipes duelam no Presidente Vargas, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Cearense. Sobre o compromisso, Vojvoda ressaltou o nível de dificuldade do duelo: “Acho que é um jogo com características similares ao jogo de hoje, que foi um jogo complicado. Esse adversário é um time organizado, vai ser difícil”.

“Quando eu considerar que estão prontos, eles vão fazer parte do elenco, são jogadores importantes. David e Gastón chegaram agora, Gastón fez seu terceiro treino hoje. Estamos perto de colocá-los em um jogo”, esclareceu o treinador argentino. Ainda em processo de formulação do elenco principal, Vojvoda voltou a falar sobre a disputa interna por posições e destacou a lateral-esquerda, que tem sido ocupada por Diogo Barbosa. A posição conta ainda com Bruno Pacheco e Felipe Jonatan. “Estou observando (os jogadores). Hoje Diogo jogou novamente, e é um jogador que temos inserido e que precisamos que jogue para entender se os jogadores novos estão encaixando nesse time. Nessa posição temos três bons jogadores, tenho que tomar decisões a cada jogo”, disse o técnico.