Fortaleza pode garantir vaga antecipada na semifinal do Estadual na próxima rodada

Com a vitória sobre o Maracanã nesta quinta-feira, 30, o Fortaleza ficou com situação muito bem encaminhada no Grupo B do Campeonato Cearense. Líder isolado, com nove pontos, o Tricolor do Pici pode garantir vaga antecipada na semifinal do torneio já na próxima rodada.

Para não depender de outros resultados, o Leão precisa vencer o Floresta no sábado, 1º de fevereiro. Caso conquiste o triunfo, a equipe chega a 12 pontos e não pode mais ser alcançada por ninguém do Grupo B.