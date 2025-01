Éder elogia torcida do Ceará em apresentação "que coisa diferente"

Coletiva de imprensa com o zagueiro Éder / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

O zagueiro Eder foi apresentado oficialmente pelo Ceará na tarde desta sexta-feira, 31. O defensor que estreou na partida contra o Iguatu, realizada nesse sábado, 25, é um dos três zagueiros contratados para esta temporada. Entre os motivos para sua vinda, o atleta apontou a torcida Alvinegra e relembrou um episódio em que se encantou com o Castelão lotado.

"Agradecer por estar em um clube desse nível, de tanta torcida. Estive naquele Ceará e América, onde teve aquela multidão. A primeira coisa que eu disse para minha esposa e meu filho foi 'que coisa diferente".



A partida contra o Iguatu foi a primeira onde o Vovô não sofreu gols na temporada. Além da estreia. Éder jogou pelo lado direito da defesa, algo que não era muito comum enquanto era jogador do América-MG. Indagado sobre, ele respondeu: “Eu prefiro jogar do lado direito, porque é minha perna dominante, mas a maioria da minha carreira eu joguei do lado esquerdo porque não tinha zagueiros canhotos. Falei com o professor Léo (Condé) e ele sabe da minha preferência.”

O zagueiro possui objetivos ousados. Além da permanência na Série A, o atleta também quer o Ceará de volta em competições internacionais.