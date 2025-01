Marinho comemora gol, cita CR7 e cobra chutes de fora da área: "Nunca é sorte"

Autor do gol da vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Maracanã, nesta quinta-feira, 30, no Estádio Presidente Vargas, pela terceira rodada do Campeonato Cearense, o atacante Marinho celebrou o êxito na finalização, destacou a força do elenco, falou do calendário apertado para a equipe e cobrou mais finalizações de fora da área no futebol.

O camisa 11 começou a partida diante do Bicolor Metropolitano no banco de reservas e foi acionado aos 15 minutos do segundo tempo. Cinco minutos depois, acertou belo arremate de perna esquerda, de fora da área, para superar Rayr e marcar o único gol do duelo.