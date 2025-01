FCF define árbitro para Ceará x Barbalha; confira arbitragem completa

Leo Simão será o árbitro do confronto entre Ceará e Barbalha, pelo Camponato Cearense 2025 / Crédito: Pedro Chaves

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou nessa quinta-feira, 30, a equipe de arbitragem que comandará o jogo entre Ceará e Barbalha, que ocorre neste domingo, 2, às 17 horas, no estádio Presidente Vargas. As equipes duelam pela quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense. O árbitro da partida será o cearense Léo Simão Holanda, que terá como assistentes os árbitros Eleuterio Felipe Marques Junior e Tiago Castro e Silva. Completando a equipe, Antônio Hewerton Rocha Rodrigues será o quarto árbitro e o inspetor da partida será Antônio Marcos dos Santos Silva.

Experiente no futebol cearense e nacional, Léo Simão já apitou 15 jogos envolvendo o Vovô. Aliás, na última vez em que comandou um duelo do Ceará, contra o Ferroviário, em 2024, Léo Simão precisou deixar o jogo no fim de segundo tempo devido a uma lesão na posterior da coxa. Na última temporada, o árbitro apitou dez jogos oficiais, tendo aplicado em média, quatro cartões por jogo.

Assistente 1: Eleuterio Felipe Marques Junior-CE Assistente 2: Tiago Castro e Silva-CE Quarto Árbitro: Antônio Hewerton Rocha Rodrigues-CE