Clubes cearenses destacam o Dia da Consciência Negra com ações

O feriado nacional do dia 20 de novembro foi lembrado por Ceará, Ferroviário e Fortaleza Crédito: Reprodução

O feriado nacional desta quarta-feira, 20, que celebra o Dia da Consciência Negra, foi lembrado pelos três principais clubes do estado: Ceará, Ferroviário e Fortaleza. Cada um promoveu ações e campanhas em suas redes sociais para marcar a data. O Vovô, em seu perfil no Instagram, compartilhou fotos de torcedores vestindo a camisa do clube e exibindo adesivos com a frase "Eu visto preto, por dentro e por fora", em referência à música Negro Drama, do grupo Racionais MC's.

Na última segunda-feira, 18, antes da vitória por 1 a 0 contra o América-MG, na Arena Castelão, a torcida alvinegra exibiu um mosaico com um trecho da música Olho de Tigre, do rapper Djonga, que dizia "Fogo nos racistas". O artista, inclusive, reagiu ao gesto em suas redes sociais. Torcida do Ceará no jogo Ceará x América-MG, no Castelão, pela Série B 2024 Crédito: Aurélio Alves O Tricolor, por sua vez, lançou uma campanha criativa com uma cabine instalada em uma estação de metrô da capital, similar à do VAR no futebol. Porém, neste caso, a sigla representava Vidas Além do Racismo. Quem se aproximava da estrutura podia ouvir relatos de três pessoas que enfrentaram o racismo, trazendo uma reflexão sobre o tema.