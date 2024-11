Lisca é demitido do América-MG após derrota para o Ceará

Diante do Vovô, o comandante foi exaltado pela torcida alvinegra, que cantou "Lisca Doido é Ceará" antes e depois do embate

Através de nota oficial, o Coelho ainda destacou que existia uma cláusula de renovação contratual caso o comandante conquistasse o acesso com o clube. Sem o objetivo, portanto, o time optou pela saída do treinador e do auxiliar, Márcio Hahn.

O América-MG anunciou a demissão do técnico Lisca na tarde desta terça-feira, 19. O desligamento ocorre um dia depois da derrota por 1 a 0 para o Ceará em jogo válido pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Diante do Vovô, Lisca foi exaltado pela torcida alvinegra, que cantou "Lisca Doido é Ceará" antes e depois do embate. O profissional tem passagens marcantes pelo time, principalmente em 2015 e 2018, quando evitou rebaixamentos às Séries C e B, respectivamente.

Confira a nota do América-MG na íntegra:

"O América Futebol Clube comunica a saída do técnico Lisca e de seu assistente Márcio Hahn. O clube ressalta que havia um acerto interno entre as partes para a renovação contratual, que se concretizaria em caso de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, objetivo que não foi atingido.

Devido à proximidade de uma partida decisiva contra um adversário que ainda busca a classificação, a decisão em comum acordo de encerramento antecipado do contrato foi adiada até a conclusão desse confronto. O clube agradece aos profissionais e deseja sucesso em suas trajetórias. Diogo Giacomini comanda o time na última rodada do Brasileiro."