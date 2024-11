Ceará garantiu 11 pontos nesta Série B com cobranças de pênalti convertidas

Dos gols anotados, Saulo Mineiro lidera o quesito com cinco tentos, sendo, também o líder da competição neste tópico

A marca da cal tem sido uma grande aliada do Ceará ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro. Dos 63 pontos conquistados pela equipe no torneio, 11 vieram de cobranças de pênalti.

O Vovô teve sete penalidades marcadas a seu favor, todas convertidas. O principal responsável por esse aproveitamento é Saulo Mineiro, cobrador oficial da equipe, que marcou em cinco oportunidades — o maior número de gols de pênalti da Segunda Divisão.