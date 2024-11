Com Alex Santiago na SAF, Fortaleza deve ter mudança no departamento de futebol

Executivo de futebol Bruno Costa, presidente Alex Santiago e CEO Marcelo Paz no jogo RB Bragantino x Fortaleza, no Nabi Abi Chedid, no Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

A saída de Alex Santiago da presidência do Fortaleza para se tornar diretor de futebol da SAF — mudança que deverá ser concretizada em dezembro, após as eleições da associação — deve causar mudanças no departamento de futebol, apurou o Esportes O POVO. O executivo Bruno Costa deve ser afetado com este novo cenário. O atual mandatário do clube já atuava no principal setor do Tricolor ao lado do CEO da SAF, Marcelo Paz, mas também com outras atribuições ligadas ao comando da associação, como outras modalidades e questões da política interna.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Agora, Alex exercerá "de maneira exclusiva a função de Chefia do Departamento de Futebol Profissional do Fortaleza SAF (incluindo a gestão do Fortaleza Futsal) de maneira integral e com enfoque nas demandas cada vez mais exigentes de planejamento, atuação de mercado, montagem de elenco profissional e gestão dos demais funcionários", como explicou em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira, 20.

+ Siga o canal do Esportes O POVO no WhatsApp Atualmente, o departamento é formado pelos seguintes profissionais: