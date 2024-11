Saiba quanto custa para o torcedor do Ceará ir à decisão contra o Guarani em Campinas

Torcida do Ceará tem feito a diferença para a equipe na Série B 2024 Crédito: Gledson Jorge / Ceará SC

Com o acesso à Série A cada vez mais próximo, diversos torcedores do Ceará já estão fazendo as contas para presenciar o jogo que pode marcar o retorno da equipe à elite nacional. No próximo domingo, 24, às 18h30min, o Vovô encara o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela última rodada da Série B. Diante deste cenário, o Esportes O POVO levantou números — relativos somente ao transporte — e reuniu métodos que a torcida alvinegra pode adotar para estar presente no confronto decisivo ante o Bugre.



Viagem de avião Em teste feito pela reportagem, foram simulados voos de ida e volta para Campinas, tendo como base a ida na sexta-feira, 22, e a volta na segunda-feira, 25. A primeira simulação foi feita na Azul, única companhia aérea que fornece voos diretos para a cidade. Ao todo, o alvinegro que tiver interesse em ir ao duelo sem contar com escalas no trajeto gastará R$ 6.861,69. A outra alternativa — com escalas — é adquirir passagem na Gol, onde a simulação resultou no valor de R$ 5.390,88. Na ida, a parada é em Brasília, enquanto na volta é no Rio de Janeiro.