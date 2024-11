Alex Santiago será diretor de futebol da SAF do Fortaleza, e clube terá novo presidente

Alex Santiago, presidente do Fortaleza, em entrevista coletiva Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Com eleições marcadas para daqui a pouco menos de um mês, no dia 14 de dezembro, o Fortaleza terá um novo presidente para o próximo triênio. O Esportes O POVO apurou que o atual mandatário, Alex Santiago, aceitou convite para ser diretor de futebol da SAF do clube, não concorrerá à reeleição e deverá ser sucedido por Rolim Machado, que será candidato único para a Diretoria Executiva da associação. Alex foi assessor da presidência, diretor de futebol e vice-presidente na gestão de Marcelo Paz — hoje CEO da SAF do Leão — até chegar ao posto principal, em dezembro de 2023. O dirigente se notabilizou pela atuação no departamento de futebol, sendo peça importante na contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda e de alguns jogadores, como Lucero.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pelo trabalho que já exercia à frente do carro-chefe do clube ao lado de Paz, o atual presidente foi convidado a se tornar diretor de futebol da SAF, tendo foco total na parte esportiva, como montagem do elenco e atuação no mercado da bola. Alex Santiago deve ter carta branca para tomar as decisões à frente do departamento. A mudança foi confirmada pelo dirigente na manhã desta quarta-feira, 20, em publicação nas redes sociais.

As eleições do Fortaleza O pleito para os quatro poderes do Fortaleza será no dia 14 de dezembro, um sábado, das 8 horas às 15 horas. As inscrições das chapas foram abertas na última segunda-feira, 18, e seguem até a próxima segunda, 25. Os associados do clube (conselheiros, sócios-proprietários e sócios-torcedores) decidirão os mandatários de quatro órgãos da associação para o próximo triênio: