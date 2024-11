Funcionários do Fortaleza vão ao Recife tirar visto para pré-temporada nos EUA

Bandeira do Fortaleza hasteada no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: João Moura/Fortaleza EC

Os funcionários do Fortaleza que irão participar da pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos, em 2025, viajaram ao Recife para tirar o visto, um processo necessário para a entrada no país norte-americano. O clube organizou uma "operação" e conseguiu levar todos os que precisavam da validação no mesmo dia. Conforme apurou o Esportes O POVO, a ideia do Leão do Pici é levar, além do elenco de jogadores, cerca de 60 pessoas para a pré-temporada nos EUA. Praticamente todos os setores do clube estão envolvidos na viagem, já que o objetivo é oferecer aos atletas o mesmo suporte que teriam caso a preparação acontecesse na capital cearense.

O Tricolor organizou, então, uma viagem para os funcionários que ainda precisavam tirar o visto americano. O grupo desembarcou no Recife na noite da última segunda-feira, 18, e nesta terça-feira, 19, realizou o processo de entrevista na embaixada dos Estados Unidos. Membros da comissão técnica de Vojvoda, roupeiros, integrantes dos departamentos de futebol, médico e fisioterapêutico, além de profissionais de outros setores do clube, como comunicação, viajaram ao Recife. O torneio que o Fortaleza disputará nos EUA, a Orlando Cup - Pro Series, ocorrerá entre os dias 11 e 19 de janeiro do próximo ano. Marcelo Paz diz que pré-temporada nos EUA é um marco para o Fortaleza: Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o CEO do Fortaleza SAF, Marcelo Paz, comentou, na última segunda-feira, 18, data do anúncio de que o Leão faria a pré-temporada nos Estados Unidos, sobre o “marco" que o momento representa para a história do clube.

“É um marco na história do futebol cearense e nordestino. A gente durante muito viu os clubes do sul do país participarem desse tipo de pré-temporada, assistindo pela televisão, acompanhando, achando legal, achando interessante, e agora é a vez do Fortaleza”, disse o dirigente ao Esportes O POVO.

O dirigente também afirmou que a crescente do clube cearense, com as boas participações na Série A e nas copas Libertadores e Sul-Americana, ajudaram o Tricolor do Pici a despertar interesse e ser convidado para tal torneio.