Jogos de futebol hoje, quinta, 24; onde assistir ao vivo e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário jogam hoje, quinta, 24 de março (24/03). Com o enfraquecimento da pandemia do Covid-19 pelo mundo, partidas voltam a acontecer com público.

Copa do Nordeste

19h - Ceará x CRB-AL - ESPN e STAR+

Campeonato Brasiliense

16h - Brasiliense x Gama - Eleven Sports

Campeonato Carioca

Campeonato Paraibano

20h15min - São Paulo Crystal x Auto Esporte-PB - Jornal da Paraíba (site)

Campeonato Paranaense

20h - Operário x Maringá - Futebol Paranaense TV e OneFootball

Campeonato Paulista

19h - Corinthians x Guarani - Premiere, Paulistão Play e Paulistão (Youtube)

Eliminatórias 2022 - América do Sul

20h30min - Brasil x Chile - Globo e SporTV



20h30min - Colômbia x Bolívia - SporTV



20h30min - Paraguai x Equador - SporTV



20h30min - Uruguai x Peru - SporTV 3

Eliminatórias 2022 - Ásia

6h10min - Austrália x Japão - STAR+



8h - Coreia do Sul x Irã - STAR+



9h - Libano x Síria - STAR+



9h - Vietnã x Omã - STAR+



12h - China x Arábia Saudita - ESPN 4 e STAR+



16h - Iraque x Emirados Árabes - STAR+

Eliminatórias 2022 - Europa

16h45min - Portugal x Turquia - TNT e Estádio TNT



16h45min - Itália x Macedônia do Norte - Space e Estádio TNT



16h45min - Suécia x República Tcheca - Estádio TNT



16h45min - País de Gales x Austria - Estádio TNT

Eliminatórias 2022 - Oceania

11h - Ilhas Salomão x Taiti - Eleven Sports



14h - Fiji x Papua Nova-Guiné - Eleven Sports



14h - Nova Zelândia x Nova Caledônia - Eleven Sports

Eliminatórias 2022 - Concacaf

20h - Jamaica x El Salvador - STAR+



22h - Panamá x Honduras - STAR+



23h - México x Estados Unidos - ESPN 4 e STAR+



23h - Costa Rica x Canadá - STAR+

Amistoso

13h - Armênia x Montenegro - Estádio TNT



14h - Kosovo x Burkina Faso - Estádio TNT



14h - Hungria x Sérvia - Estádio TNT



16h45min - Escócia x Polônia - Estádio TNT

Liga das Nações da UEFA

14h - Estônia x Chipre - Estádio TNT



14h - Moldávia x Cazaquistão - Estádio TNT

Liga de Expansion MX

0h05min - Tampico Madero x Mineros de Zacatecas - STAR+

