Corinthians x Guarani ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e Guarani se enfrentam hoje, quinta, 24 de março (24/03), pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paulistão Play, no pay-per-view Premiere e no canal do Youtube Paulistão. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Anunciado há 30 dias, o técnico Vítor Pereira também tem seu primeiro mata-mata à frente do Timão. Para o confronto, ele terá o centroavante Júnior Pereira como opção. O jogador, que foi apresentado na última terça-feira, já está regularizado e apto a jogar. O lateral-direito Fagner retorna após cumprir suspensão contra o Novorizontino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por outro lado, o português não poderá contar com o lateral-esquerdo Bruno Melo (lesão no músculo posterior da coxa direita), o meia Luan (desconforto no quadril) e o goleiro Ivan (desconforto no músculo posterior da coxa direita).

Jô, multado por dois dias de ausência nos treinos, ficou de fora dos relacionados para continuar seu tratamento, enquanto Cantillo, convocado para dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo com a Colômbia, é desfalque nas quartas e numa eventual semifinal.

Do outro lado, o Guarani deve ir com força total para Itaquera. O goleiro Maurício Kozlinski, que cumpriu suspensão, deve voltar para debaixo das traves. Já o volante Bruno Silva, que estava com uma indisposição no último confronto da primeira fase, participou dos treinos e pode pintar no time titular.

Na primeira fase, o Corinthians somou 23 pontos em 12 rodadas, com sete vitórias, dois empates e três derrotas, com 19 gols feitos e nove tomados. Já o Bugre teve 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e seis derrotas, lembrando que empatou com o Santos e venceu o São Paulo. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Guarani ao vivo: onde assistir à transmissão

Paulistão Play: para clientes que assinaram ao serviço de streaming



Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Paulistão: no canal do Youtube

Campeonato Paulista 2022 - Corinthians x Guarani

Escalação provável

Corinthians

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho e Renato Augusto; Gustavo Silva (Júnior Moraes), Willian e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

Guarani

Maurício Kozlinski; Mateus Ludke, Ronaldo Alves, João Victor e Matheus Pereira; Bruno Silva (Madison), Índio e Giovanni Augusto; Ronald, Júlio César e Lucão do Break. Técnico: Daniel Paulista.

Quando será Corinthians x Guarani

Hoje, quinta, 24 de março (24/03), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x Guarani

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Tags