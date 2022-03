Pia Sundhage convoca seleção feminina para data Fifa de abril; veja lista

Giovanna Campiolo, do Corinthians, e Bia Zaneratto, do Palmeiras, foram as novidades entre as convocadas

A técnica Pia Sundhage divulgou a lista de convocadas para defender a Seleção Brasileira feminina na data Fifa de abril. Primeiro, as atletas enfrentam a Espanha no dia 7. Depois, encaram a Hungria dia 11.

Giovanna Campiolo, do Corinthians, e Bia Zaneratto, do Palmeiras, foram as novidades na lista da comandante. Além dela, entram na convocação a goleira Mayara, do Internacional, e as meias Ingryd, da Ferroviária, e Luana, do Paris Saint-Germain.

Os duelos ocorrerão em preparação a Copa América, marcada para ocorrer de 8 a 30 de julho de 2022. A competição vale vaga na Copa do Mundo do próximo ano. As três primeiras equipes colocadas garantem passagem direta à disputa do megaevento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essa convocação foi a segunda que a comandante fez, a primeira foi para o Torneio Internacional da França. Em três jogos, as comandadas de Pia saíram com dois empates e uma derrota.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras: Letícia (Benfica), Lorena (Grêmio) e Mayara (Internacional)

Defensoras: Rafaelle (Arsenal), Giovanna Campiolo (Corinthians), Tainara (Bordeaux), Tamires (Corinthians), Antonia (Madrid), Thais Regina (São Paulo), Letícia Santos (Frankfurt) e Fernanda Palermo (São Paulo)

Meias: Duda Santos (Palmeiras), Ary (Palmeiras), Adriana (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage), Angelina (OL Reign), Ingryd (Ferroviária) e Luana (PSG)

Atacantes: Debinha (North Carolina Courage), Marta (Orlando Pride), Geyse (Madrid), Bia Zaneratto (Palmeiras) e Gabi Nunes (Madrid)

Tags