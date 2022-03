Ceará x CRB ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e CRB se enfrentam hoje, quinta, 24 de março (24/03), pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Nordeste FC. Via rádio O POVO CBN, você também acompanha todos os lances da partida. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Vovô se classificou para o mata-mata com a melhor campanha geral da fase de grupos e a defesa menos vazada com apenas dois gols sofridos, enquanto o Galo da Praia foi o quarto colocado da chave B.



Apesar do favoritismo, o elenco do Porangabuçu rechaça o discurso para manter o foco na partida decisiva disputada em duelo único. O vencedor do confronto no tempo regulamentar avança para a semifinal. Em caso de empate, o embate será decidido nos pênaltis. Quem se classificar enfrenta o Sport, o outro semifinalista que garantiu a vaga após bater o CSA nas penalidades.



Para encarar o CRB, o técnico Tiago Nunes terá novidades na equipe. Dentinho, que completa 20 dias de treinamentos no clube, deve ser relacionado pela primeira vez e pode estrear pelo Alvinegro.

O adversário do Ceará tem oscilado e busca subir de produção. O time comandado pelo técnico Marcelo Cabo tem a missão de melhorar a pontaria e furar a zaga menos vazada da competição. Os alagoanos fizeram 15 gols em 16 partidas até agora na temporada. Em baixa, o ataque marcou só duas vezes nos últimos quatro confrontos.



Ceará x CRB ao vivo: onde assistir à transmissão

Nordeste FC: para clientes que assinaram ao serviço de streamin

Copa do Nordeste 2022 - Ceará x CRB

Escalação provável

Ceará

4-1-3-2: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Rodrigo Lindoso; Lima, Richardson (Fernando Sobral) e Mendoza; Vina e Cléber. Téc: Tiago Nunes.

CRB

4-3-3: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Iago Mendonça (Wellington Carvalho) e Guilherme Romão; Yago, Marthã e Diego Torres; Richard, Marcinho e Anselmo Ramon. Téc: Marcelo Cabo.

Quando será Ceará x CRB

Hoje, quinta, 24 de março (24/03), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Ceará x CRB

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

