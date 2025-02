Sport x Fortaleza pelo Nordestão 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Moisés, atacante do Fortaleza, durante jogo contra o Cariri / Crédito: Aurélio Alves

No primeiro teste de fogo na temporada, contra um rival de Série A, o Fortaleza visita o Sport na noite desta terça-feira, 4, a partir das 21h30min, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O clássico regional vale a liderança do Grupo A do torneio. + Siga o canal do Esportes O POVO no WhatsApp

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O duelo de Leões ocorre em meio a um cenário tenso na capital pernambucana, que teve cenas de guerra e barbárie no último sábado, 1º, com brigas entre torcedores de Sport e Santa Cruz, o que levou o Governo do Estado a decretar cinco partidas de cada uma das equipes sem presença de público. O embate desta noite, portanto, não terá torcedores nas arquibancadas.

Sport x Fortaleza pelo Nordestão 2025: como chega o Tricolor Para o compromisso fora de casa, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda deverá usar força máxima, após as avaliações em meio em rodízio de jogadores nos primeiros jogos do ano — que também foi motivado pelo zelo com a parte física. A principal dúvida fica quanto à formação da zaga, já que Kuscevic voltou a atuar após lesão, Brítez e Titi vinham sendo titulares e David Luiz foi relacionado pela primeira vez no último fim de semana. Com 100% de aproveitamento em 2025 (cinco vitórias em cinco jogos), o Tricolor, até agora, enfrentou equipes de nível técnico inferior, sendo adversários das Séries C e D ou até mesmo sem divisão nacional. Na Ilha, além do peso do clássico regional, terá pela frente um Sport recém-promovido à elite do Brasileirão e que investiu alto em reforços — ainda nem todos à disposição do português Pepa.

Sport x Fortaleza pelo Nordestão 2025: os destaques do jogo O clássico nordestino tem os meio-campistas em destaque dos dois lados. Ex-Fortaleza, Lucas Lima é o maestro do Sport e tem a missão de servir, principalmente, o experiente centroavante português Gonçalo Paciência, que já balançou as redes duas vezes. Pelo Tricolor, o argentino Pol Fernández tem sido um dos principais nomes do time titular, dando início à construção de jogadas e também se lançando ao ataque para finalizar. + VEJA TABELA DA COPA DO NORDESTE 2025 Sport x Fortaleza pelo Nordestão 2025: retrospecto Será também o reencontro entre as duas equipes após os dois jogos pelo Nordestão de 2024. O primeiro foi marcado pela violência fora de campo, com o atentado contra o ônibus da delegação cearense após a saída da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. No outro, pela semifinal da Lampions League, o Fortaleza goleou os donos da casa por 4 a 1 e avançou para a grande decisão — sagrou-se campeão posteriormente.

No histórico geral, em 34 jogos, foram dez vitórias do Tricolor, 11 empates e 13 triunfos do Sport. Pela Copa do Nordeste, o saldo é positivo para o Leão do Pici: seis resultados positivos, seis igualdades e quatro reveses em 16 confrontos. Atacantes Yago Pikachu e Romarinho disputam lance no jogo Sport x Fortaleza, na Arena de Pernambuco, pela semifinal da Copa do Nordeste 2024 Crédito: Paulo Paiva/ Sport Recife