Sport x Fortaleza: delegação tricolor terá escolta em todos os trajetos no Recife

Zagueiro Brítez foi uma das vítimas do atentado contra o ônibus do Fortaleza, em 2024 / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

A delegação do Fortaleza será escoltada pela Polícia Militar de Pernambuco em todos os deslocamentos no Recife (PE), entre esta segunda-feira, 3, e a próxima quarta-feira, 5, apurou o Esportes O POVO. O Tricolor irá à capital pernambucana enfrentar o Sport, na terça, 4, às 21h30min, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A segurança pública em Pernambuco entrou em debate após as graves cenas de violência entre torcedores de Santa Cruz e Sport, no último sábado, 1º, antes do Clássico das Multidões. Além disso, no ano passado, o Fortaleza foi vítima de um atentado por parte de uma torcida organizada rubro-negra e seis jogadores ficaram feridos.

O ônibus do Leão do Pici será acompanhado pelos policiais no caminho do aeroporto para o hotel, após o desembarque; ida e volta do estádio da partida; e novamente para o aeroporto, para a viagem de volta. Este já era o planejamento alinhado entre clube e autoridades mesmo antes dos episódios do fim de semana.