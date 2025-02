Gastón Ávila elogia ambiente do Fortaleza "Quando trabalho feliz, tudo é mais fácil"

Gastón Ávila, novo zagueiro do Fortaleza, em seu primeiro dia no Pici / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O zagueiro Gastón Ávila foi apresentado em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 3. Entre os assuntos abordados estão a escolha de vir para o Fortaleza e a torcida Tricolor. O atleta falou sobre a boa recepção que teve no clube leonino, e que desempenha melhor suas funções quando se sente confortável.

"Aqui em Fortaleza fui abraçado, estou sendo feliz. Quando trabalho feliz, tudo é mais fácil. Como vencer campeonatos, partilhar o dia a dia com companheiros".

Gastón Ávila foi um nome que recebeu muito incentivo da torcida leonina devido as suas passagem pelo Boca Juniors e uma trajetória vitoriosa no futebol europeu. O zagueiro soube de sua recepção positiva por parte dos tricolores e agradeceu o apoio dado. "A torcida me deu apoio desde o primeiro momento, foi um fator importante para eu tomar a decisão de vir para cá." Em toda sua carreira, Ávila atuou no máximo em 34 partidas em uma temporada. Perguntado sobre o calendário do futebol brasileiro, o defensor falou em tom crítico sobre o número de jogos, mas garantiu estar preparado para o desafio.

"A verdade é que isso me pareceu uma loucura. 70 partidas na temporada, sou acostumado a jogar 35 partidas no ano. Porém, pretendo me adaptar rápido ao calendário." Contratado com um currículo vencedor, o atleta afirmou não ter preferência por um título em específico, e que dará seu melhor em todas as competições. "Todas as Copas para mim são iguais e todas somam a história do clube".