Após "murro no estômago" em clássico, Pepa mira recuperação do Sport contra Fortaleza

Derrotado pelo Santa Cruz no Clássico das Multidões, o técnico do Sport, Pepa, concedeu entrevista coletiva e projetou uma recuperação da equipe rubro-negra diante do Fortaleza, nesta terça-feira, 4, às 21h30min (de Brasília), em jogo da Copa do Nordeste.

"Sentimos um murro no estômago, não estou satisfeito. Agora é outro jogo, outra competição. Seguimos no nosso caminho, que sabemos que é árduo. Custa muito perder um clássico, mas sabemos a resposta que temos que dar. Agora é se preparar para o próximo jogo, que vai ser muito difícil também", disse.