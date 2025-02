Clássico entre Santa Cruz e Sport tem cenário de guerra nas ruas de Recife

O clima da prévia do clássico pernambucano entre Santa Cruz e Sport, que se iniciou às 16h30min deste sábado, 1°, no estádio do Arruda, pela 6ª rodada do Campeonato Estadual, foi de guerra nas ruas de Recife, em Pernambuco.

Conforme registrado por meio de vídeos e relatos nas redes sociais, as torcidas organizadas dos dois times entraram em confronto em diversas partes da cidade, promovendo brigas, espancamentos, bombas, correria e depredação.