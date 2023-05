Clubes cearenses ganharam quatro das últimas cinco edições da Copa do Nordeste

A conquista do tricampeonato da Copa do Nordeste por parte do Ceará consolidou o protagonismo que o futebol cearense ganhou no torneio nos últimos anos. Das cinco edições mais recentes do regional, quatro foram faturadas por clubes do Estado do Ceará.

+Tri na Copa do Nordeste põe fim ao jejum de títulos do Ceará

Se nesta temporada o Vovô superou o Sport-PE na Ilha do Retiro, no ano passado foi o Fortaleza que ganhou do rubro-negro de Pernambuco, porém com o segundo jogo da final tendo sido realizado no Castelão. Em 2021, o Ceará até que foi à final, mas acabou perdendo a Orelhuda em casa, para o Bahia.

+Ceará volta a vencer uma disputa por pênaltis após três anos



Um ano antes, com Guto Ferreira no comando técnico, porém, o Vovô havia faturado o Nordestão em Salvador. E lá em 2019, com Rogério Ceni, o Tricolor do Pici conquistava a primeira Orelhuda.

Não por coincidência, foi nesse mesmo intervalo de tempo que os rivais cearenses estiveram juntos na elite do futebol nacional por quatro vezes, de 2019 a 2022, assim como disputaram competições internacionais.

O ranking de clubes e de federações é uma prova cabal de que Vovô e Leão ocuparam o topo do futebol nordestino nos últimos anos. O Fortaleza está no G-10 de clubes brasileiros, ocupando a 7ª posição, enquanto o Ceará, mesmo com o rebaixamento para a Série B, ainda é o 14º, ficando à frente de todas as outras equipes do Nordeste, com exceção do maior rival.

A Federação Cearense de Futebol vive uma crescente no ranking de filiadas desde 2020, quando ultrapassou Pernambuco e Bahia de uma só vez. A entidade que controla o futebol cearense é considerada a 6ª melhor federação do país.

Os rankings da CBF levam em consideração os últimos cinco anos e participações no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Além disso, os anos têm pesos diferentes, sendo o mais recente 5 (multiplica os pontos por cinco) e o mais distante 1, seguindo ordem decrescente.

Ranking Copa do Nordeste

A hegemonia da Copa do Nordeste, no entanto, pertence ao Estado da Bahia. No total, são oito títulos do torneio regional conquistados pelo clubes baianos, sendo quatro do Vitória-BA e quatro do Bahia.

Com o título do Alvinegro em 2023, o Estado do Ceará chegou a cinco taças do Nordestão e ultrapassou Pernambuco, que tem quatro. Na disputa local, o Vovô está na frente do Leão com uma Orelhuda a mais.