Ceará volta a vencer uma disputa por pênaltis após três anos

Vovô empilhava cinco eliminações consecutivas em cobranças de pênaltis, mas encerrou o jejum com o título da Copa do Nordeste na Ilha do Retiro

O Ceará exorcizou o fantasma que o assombrava em disputa por pênaltis ao conquistar o tricampeonato da Copa do Nordeste na noite desta quarta-feira, 3, sobre o Sport-PE, na Ilha do Retiro. O Vovô não ganhava nas penalidades desde fevereiro de 2020.

Quando Danilo Barcelos perdeu a primeira cobrança de pênalti, na Ilha, o torcedor alvinegro certamente lembrou das últimas cinco vezes que o Alvinegro havia participado de uma disputa de pênaltis.

Em sequência, o Ceará havia perdido a final da Copa do Nordeste de 2021, para o Bahia; a classificação à semifinal do Campeonato Cearense 2022, para o Iguatu; a vaga na semifinal do Nordestão de 2022 para o CRB-AL; além da eliminação na Sul-Americana de 2022 para o São Paulo e, mais recentemente, queda diante do Iguatu na Copa do Brasil desde ano.

O árbitro Denis Serafim, no entanto, mandou voltar a cobrança de Barcelos, porque o goleiro Renan havia se adiantado e na segunda oportunidade ele abriu a sequência do Ceará para a vitória sobre o Sport.

Além de Barcelos, o meia Jean Carlos e os atacantes Luvannor e Erick também converteram cobranças. Guilherme Castilho desperdiçou. Em contrapartida, Richard defendeu as cobranças de Luciano Juba e Gabriel Santos.



