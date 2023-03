De olho no tri, Fortaleza e Ceará duelam por vaga na final do Nordestão

Reedição do confronto de 2020, Fortaleza e Ceará voltam a se encontrar em uma semifinal da Copa do Nordeste com objetivos idênticos: manter viva a chance do tricampeonato regional. O Clássico-Rei, forjado sob diversos duelos marcantes, terá, nesta quarta-feira, 29, às 21h30min, na Arena Castelão, mais um destes jogos que entram para a história da rivalidade centenária entre alvinegros e tricolores.

Por ter feito uma campanha geral melhor, o Fortaleza terá o benefício de jogar como mandante, contexto que, na prática, proporciona maior quantidade de lugares para a torcida do Leão. Dos 57.300 assentos disponíveis, 32.900 estão destinados aos tricolores, enquanto os alvinegros têm direito a 24.400 bilhetes. Dentro de campo, porém, não há vantagem para nenhum dos times, já que o embate é de forma única e eliminatória — em caso de empate, decisão nos pênaltis.

O Fortaleza chega embalado para o duelo após protagonizar três goleadas consecutivas, todas pelo placar de 4 a 0. Nesta sequência, o Leão derrotou o Ferroviário na semi do Cearense e nas quartas de final do Nordestão, assim como o Santa Cruz ainda na fase de grupos do torneio regional. Decisivo, Lucero tem sido o grande destaque da equipe de Vojvoda, sendo responsável por anotar nove tentos nas últimas 11 partidas.

O Ceará vive momento de confiança elevada, panorama potencializado não só pelos bons resultados recentes obtidos pelo time de Morínigo, que confirmou classificação à final do Cearense e venceu com autoridade o Sergipe, nas quartas da Lampions, mas também pelo bom retrospecto neste ano em Clássicos-Rei. Nos dois primeiros encontros entre os clubes, duas vitórias para o Vovô. Erick, com impressionantes 16 participações diretas em gol em 16 jogos, é o principal protagonista do time.

O duelo desta quarta-feira, 29, representará o 12ª Clássico-Rei pela Copa do Nordeste. No retrospecto, a vantagem é bem favorável ao Vovô, que em 11 jogos acumula quatro vitórias, seis empates e apenas um revés, ocorrido na edição de 2001. Ou seja, o Alvinegro de Porangabuçu defende um tabu de 22 anos sem perder para o Fortaleza na competição regional.

Além de todo fator futebolístico envolvido, a questão financeira também é outro aspecto importante do confronto. Para o vencedor, a classificação à final do Nordestão garante, no mínimo, R$ 1,3 milhão, premiação dada ao vice-campeão do torneio. Caso o time levante a taça, o valor sobe para R$ 2 milhões. Na outra chave, Sport e ABC também lutam por uma vaga.

Para o embate, Vojvoda conta com uma lista longa de desfalques. Ao todo, o argentino não poderá contar com Pedro Rocha, Lucas Esteves, Guilherme e João Ricardo, todos por lesão. Silvio Romero, com desconforto, é dúvida. Por outro lado, Tinga e Brítez retornam e ficam à disposição.



Já no Vovô o cenário é inverso. O clube não possui nenhum atleta no DM e vai com força máxima para o confronto. Vitor Gabriel, vice-artilheiro da equipe, volta a ser opção após cumprir suspensão na última partida.

Fortaleza x Ceará

Fortaleza

3-5-2: Fernando Miguel; Brítez (Tinga), Benevenuto e Titi; Calebe, Caio Alexandre, Hércules, Pochettino e Lucas Crispim; Romarinho (Galhardo) e Lucero. Técnico: Vojvoda

Ceará

4-3-3: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Barcelos; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Janderson, Vitor Gabriel e Erick. Técnico: Gustavo Morínigo

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e horário: quarta-feira, 29, às 21h30min

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes 1: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

VAR: Adriano Barros Carneiro (CE)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Youtube O POVO, Facebook O POVO, OneFootball, Nosso Futebol, Jangadeiro e ESPN



