Dúvidas, desfalques e retornos: as novidades de Fortaleza e Ceará para o Clássico-Rei

Fortaleza e Ceará vão se enfrentar pela terceira vez na temporada de 2023. Na noite desta quarta-feira, 29, a partir das 21h30min, as duas equipes da capital cearense entram em campo para disputar uma vaga na grande final da Copa do Nordeste, na Arena Castelão.

Com departamento médico cheio, o Tricolor do Pici é quem tem mais empecilhos para escalar a equipe titular. Ao todo, cinco atletas fazem tratamento de lesões. O Alvinegro de Porangabuçu, por sua vez, vive situação contrária ao rival e terá todo o elenco à disposição de Gustavo Morínigo.

Sobre o assunto Clássico-Rei terá mais de 50 mil ingressos e quase 500 PMs em operação; veja detalhes

Suspenso por doping, Cléber ainda é o artilheiro do Clássico-Rei; veja ranking

Copa do NE: arbitragem para Clássico-Rei é definida, mas Ceará pede troca de árbitro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

É certo que Vojvoda não poderá contar com quatro jogadores: Pedro Rocha (lesão ligamentar no joelho esquerdo), Lucas Esteves (estiramento na coxa esquerda), Guilherme (contusão na coxa esquerda) e João Ricardo (lesão no adutor da coxa esquerda). O atacante Silvio Romero sentiu um desconforto na parte posterior da coxa direita contra o Ferroviário e é dúvida para o Clássico-Rei.

Por outro lado, Morínigo não precisa se preocupar com problemas relacionados a lesões ou desfalques por outros motivos. O atacante Hygor, último atleta que precisou fazer tratamento com os médicos do clube, já está liberado para atuar e, inclusive, esteve entre os relacionados para enfrentar o Sergipe, no último domingo, 26. Ele se recuperou de uma contusão na posterior da coxa esquerda.

Retornos

Para amenizar a situação do DM do Leão, o zagueiro e capitão Tinga, que havia sofrido um estiramento muscular na panturrilha direita, treinou com o restante do elenco na tarde desta segunda-feira, 27, e pode retornar à lista de relacionados no Clássico-Rei. Quem também já está disponível é o defensor Emanuel Brítez, que cumpriu suspensão contra o Ferroviário.

O Vovô ganhou um “reforço” de peso para o setor ofensivo. Fora das quartas de final por suspensão, o atacante Vitor Gabriel, um dos destaques da equipe neste começo de temporada, está liberado para atuar e deverá retornar ao time titular no clássico diante do Fortaleza.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto e Titi; Caio Alexandre, Hércules, Lucas Crispim (Bruno Pacheco), Calebe e Pochettino; Thiago Galhardo (Romarinho) e Lucero.

Ceará: Richard; Warley (Michel Macedo), Tiago Pagnussat (Luiz Otávio), David Ricardo e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel.

Tags