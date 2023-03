Embalado, Fortaleza venceu os últimos três jogos por goleadas de 4 a 0

Neste recorte de confrontos, Lucero foi o grande destaque do Tricolor do Pici, sendo autor de quatro gols e duas assistências

Classificado à semifinal da Copa do Nordeste, o setor ofensivo do Fortaleza vive uma ótima fase na temporada. Nos últimos três jogos, o Tricolor do Pici não só conquistou vitórias, como goleou os adversários, todos pelo mesmo resultado: 4 a 0. O Ferroviário acabou sendo a maior vítima do Leão neste recorte de placares elásticos.



Nos últimos dois jogos entre Fortaleza e Ferroviário, ambos em fases decisivas do Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, o time comandado por Vojvoda balançou as redes do Tubarão oito vezes. Pela semifinal do estadual, vitória tricolor por 4 a 0, triunfo este que garantiu classificação à final. Pelas quartas do Nordestão, nova goleada.



Entre estes dois jogos contra o Ferroviário, o Fortaleza também enfrentou o Santa Cruz, fora de casa, em duelo válido ainda pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Com uma atuação imponente, o escrete vermelho-azul-e-branco também conquistou a vitória por 4 a 0.



Nestes confrontos, destaque para Lucero. Decisivo, o centroavante marcou em todos os três jogos, totalizando quatro tentos neste recorte de partidas, além de duas assistências. Na temporada, o argentino é o artilheiro do elenco do Fortaleza, com gols.



Últimos três jogos do Fortaleza: