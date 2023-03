Clássico-Rei terá mais de 50 mil ingressos e quase 500 PMs em operação; veja detalhes

Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 21h30min, na Arena Castelão, em busca de uma vaga na final da Copa do Nordeste. A operação para o Clássico-Rei está definida e terá carga de 57.300 ingressos divididos entre as duas torcidas. A partida contará com 472 policiais militares, além de policiais civis e municipais.

Dos 57.300 lugares disponíveis, 32.900 estão destinados aos tricolores, já que o Leão é o mandante do duelo. Aos alvinegros estão destinados 24.400 bilhetes. Os ingressos para torcida mandante e visitante já estão à venda.

O esquema de segurança contará com 472 policiais militares, sendo 250 na parte interna e 222 na parte externa. Além disso, serão mais 400 seguranças particulares. O plano de ação conta ainda com 19 policiais civis, 30 bombeiros e 68 guardas municipais.

Os portões do estádio vão ser abertos às 18h30min e 50 catraqueiros serão colocados nas entradas para agilizar o acesso das torcidas. Os torcedores do Fortaleza terão acesso ao estádio pelas escadarias 1 e 2 sul do estacionamento interno, escadaria e rampa externa sul, rampa sul e bilheteria 2. Já os torcedores do Ceará, deverão utilizar a escadaria do contorno, escadaria norte e escadarias do estacionamento interno 3 e 5.

A Polícia Militar solicitou isolamentos (bolsões) para as arquibancadas (grades), bares e banheiros (tapumes), esplanada (tapumes), estacionamento descoberto (tapume), além de setores acima dos camarotes visitantes.

A Torcida visitante poderá sair até os 35 minutos do segundo tempo, caso contrário permanecerá pelo menos uma hora após o término do jogo na arquibancada. A Arena Castelão informou que não será permitido aquecimento em campo, apenas dos goleiros. A venda de bebidas alcoólicas é vedada em Clássicos-Rei por força de lei estadual.



