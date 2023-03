Lucero e Galhardo são responsáveis por 41% dos gols do Fortaleza em 2023

A dupla de atacantes são os principais artilheiros do Fortaleza na atual temporada. Lucero, com nove gols, lidera o ranking, enquanto Galhardo aparece logo atrás, com oito tentos

A dupla Lucero e Thiago Galhardo tem sido impactante para o desempenho do sistema ofensivo do Fortaleza na atual temporada. Juntos, os atacantes somam 17 gols, número que representa 41% dos tentos do Tricolor do Pici neste ano.



Ao todo, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda soma 41 gols marcados, sendo cinco pela Libertadores, 19 na Copa do Nordeste e 17 no Campeonato Cearense. Destes números, o grande destaque é Lucero, artilheiro da equipe com nove tentos.



A fase do atacante argentino é ótima, sobretudo pelas atuações decisivas nos jogos contra o Ferroviário pela semifinal do Campeonato Cearense e pelas quartas de final da Copa do Nordeste. No certame regional, inclusive, o camisa 9 divide a artilharia com Erick Pulga, já que ambos possuem cinco gols.



Thiago Galhardo figura logo atrás de Lucero no ranking de artilharia entre os atletas que compõem o elenco do Tricolor do Pici. O atacante tem oito gols na temporada, ou seja, um a menos que o companheiro de posição. Contra o Ferroviário neste sábado, 25, o camisa 91 encerrou um jejum de seis jogos sem balançar as redes adversárias.



Números de Lucero e Thiago Galhardo em 2023:



Lucero



Jogos: 15



Gols: 9



Assistências: 3



Artilheiro do Fortaleza e da Copa do Nordeste (ao lado de Erick Pulga)



Thiago Galhardo