Ceará encara o Sport no PV e mira liderança do grupo B do Nordestão

Embalado após duas vitórias seguidas contra o Sampaio Corrêa, rival também na Série B, e o Fortaleza no Clássico-Rei, o Vovô tem a chance de assumir a liderança do grupo B do Nordestão

O estádio Presidente Vargas recebe nesta terça-feira, 14, um clássico do futebol nordestino. Ceará e Sport, que serão adversários na Série B do Campeonato Brasileiro, se enfrentam de olho no topo da tabela da Copa do Nordeste.

Embalado após duas vitórias seguidas contra o Sampaio Corrêa, rival também na Série B, e o Fortaleza no Clássico-Rei, o Vovô tem a chance de assumir a liderança do grupo B do Nordestão.

Depois de bater o Tricolor do Pici pelo Campeonato Cearense na última terça-feira, 7, e conquistar a taça Pedro Basílio por ter a melhor campanha na fase inicial do Estadual, o Alvinegro teve uma semana livre para se preparar para encarar o Sport. O técnico Gustavo Morínigo segue sem poder contar o lateral-direito Michel Macedo e o zagueiro Luiz Otávio, que ainda se recuperam de lesão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por outro lado, o treinador paraguaio ganhou três novidades para o duelo diante do Leão da Ilha. O Ceará anunciou na última semana a contratação do volante William Maranhão e do lateral e ponta-direita Warley. Os dois estão regularizados e podem estrear. Já o zagueiro Tiago Pagnussat se recuperou de lesão muscular e volta a ficar disponível depois de desfalcar a equipe no Clássico-Rei.

Ontem, a diretoria alvinegra anunciou mais um reforço: o meia Pedro Lucas, de 20 anos, que chega ao clube vindo de empréstimo do Grêmio, mas aguarda regularização. O atleta foi cedido ao time do Porangabuçu na transação envolvendo Vina, que deixou o Ceará para acertar com o time gaúcho.

Além da possibilidade de subir na tabela do Nordestão, o jogo ganha um peso de importância a mais pelo fator Série B. A partida será também um teste de nível de competitividade para a Segundona.

A expectativa é para que Gustavo Morínigo mantenha a base do time que venceu o Fortaleza. A principal dúvida fica sobre o retorno de Tiago Pagnussat ao time titular. Substituto do experiente zagueiro no Clássico-Rei, Gabriel Lacerda pode ser mantido no time principal ao lado do jovem David Ricardo.

O duelo marcará o reencontro do atacante Erick, atualmente no Vovô, contra o Sport. Revelado pelo Náutico, o atleta sabe bem o que é encarar o adversário pernambucano.

"Vai ser um jogo muito difícil. Sabemos da qualidade do time do Sport, é um adversário que não perdeu na temporada. Fizemos uma boa semana, o ambiente está leve e tenho certeza que, com apoio da nossa torcida, vamos fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo", afirmou o camisa 11 alvinegro.

O Sport chega para o confronto com o status de invicto na temporada. Em dez jogos em 2023, o Leão soma sete vitórias e três empates, o mais recente no clássico diante do Náutico. A equipe lidera o Campeonato Pernambucano e o grupo A da Copa do Nordeste. Na competição regional, a zaga ainda não foi vazada.

O técnico Enderson Moreira tem baixas relevantes pelo corredor direito do time. Os laterais Eduardo, titular da posição, e Ewerthon, reserva imediato, estão lesionados e desfalcam o Sport. O treinador pode promover a estreia de Devyson, destaque na campanha do Leão na Copinha, no profissional.

No ataque, Edinho, ex-Fortaleza, sofreu lesão muscular e deve ficar de fora da partida. O uruguaio Facu Labandeira é o favorito para assumir a vaga.

Ceará x Sport

Ceará

4-3-3: Richard; Caíque, Lacerda (Tiago Pagnussat), David Ricardo e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Castilho; Janderson, Vitor Gabriel e Erick. Téc: Gustavo Morínigo

Sport

4-3-3: Renan; Deyvson, Sabino, Rafael Thyere e Igor Cariús; Pedro Martins, Fabinho e Jorginho; Labandeira, Vagner Love e Luciano Juba. Téc: Enderson Moreira

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 14/2/2023

Horário: 21h30min

Árbitro: Diego Pombo Lopez/BA

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira/BA e Edevan de Oliveira Pereira/BA

Transmissão: Canal Nosso Futebol, DAZN, OneFootball e Rádio O POVO CBN FM 95.5 (a partir das 20h30min)

Tags