Ceará oficializa a contratação do meia Pedro Lucas, do Grêmio

O Ceará anunciou mais uma contratação nesta segunda-feira, 13. Trata-se do meia Pedro Lucas. O jogador de 20 anos, que pertence ao Grêmio, chega ao Vovô por empréstimo até o fim de 2023.

"Estou muito feliz em vir para o Ceará, um grande clube e com uma grande estrutura. Tenho certeza que será um ano muito bom para mim e para o clube. Vamos, se Deus quiser, colocar o Ceará de volta para o lugar que nunca deveria ter saído que é a: Série A. Conto com o apoio de toda a torcida e vamos juntos nas disputas do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e colocar o Ceará de volta para a Série A", disse o jogador.

O novo reforço alvinegro já realizou exames médicos no clube e está integrado ao elenco. Na última sexta-feira, 10, o atleta participou dos treinamentos com o restante do grupo no CT de Porangabuçu.

Trajetória de Pedro Lucas

Pedro Lucas é formado nas categorias de base do Grêmio. O atleta foi promovido ao elenco profissional em 2021, quando participou de oito partidas. Na temporada de 2022, defendeu o clube gaúcho em onze oportunidades. Em 2019, o meia foi convocado para a seleção brasileira Sub-17 e disputou o Mundial da categoria.

Ficha técnica:

Nome: Pedro Lucas Tapias Obermuller (Pedro Lucas)

Posição: Meia

Data de nascimento: 26/07/2002 (20 anos)

Naturalidade: Baixo Gandu/ES

Clubes: Grêmio/RS e Ceará.

