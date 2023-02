Ceará vence Fortaleza e fica com a melhor campanha da primeira fase do Cearense

O Ceará levou a melhor no primeiro Clássico-Rei de 2023. Na noite desta terça-feira, 7, a equipe alvinegra venceu o Fortaleza por 2 a 1 e ficou com a Taça Pedro Basílio, dada ao time de melhor campanha na primeira fase do Campeonato Cearense. O duelo aconteceu no Estádio Presidente Vargas e foi válido pela quinta rodada.



O jogo

Atento desde os minutos iniciais, o Ceará tomou conta das ações do jogo no começo. O time do técnico Gustavo Morínigo ganhava todos os duelos com os atletas leoninos e, por isso, não demorou muito tempo para criar uma vantagem confortável no placar.

O começo avassalador do Alvinegro resultou em um gol aos oito minutos. Guilherme Castilho sofreu falta de Ceballos dentro da área e ele mesmo partiu para a cobrança do pênalti. O goleiro Fernando Miguel até acertou o canto, mas não conseguiu alcançar a bola na finalização do volante do Ceará.

O time de Porangabuçu não parou por aí. Apenas três minutos depois, o Vovô chegaria ao segundo gol. William Formiga foi até a linha de fundo e cruzou para o meio da área. Ceballos cortou, mas o atacante Erick aproveitou a sobra da bola para finalizar forte e estufar as redes de Fernando Miguel.

Com os dois gols marcados, o Ceará baixou as linhas e passou a esperar o Fortaleza no campo de defesa. O time tricolor, que precisava buscar o resultado, estava pouco inspirado e encontrava dificuldades para criar jogadas perigosas de gol. A única chance clara foi aos 19 minutos, em finalização de Hércules, de fora da área, que resultou em boa defesa de Richard.

Em desvantagem no placar, o técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu uma alteração no Fortaleza ainda no intervalo. O meia Lucas Crispim entrou no lugar de Bruno Pacheco. A estrela do camisa 10 tricolor brilhou logo no seu primeiro toque na bola.

Com apenas três minutos, o Leão conseguiu diminuir o placar. Lucas Crispim aproveitou a bola parada para cruzar no meio da área, onde estava Galhardo. O atacante cabeceou no canto de Richard e recolocou o Fortaleza no jogo.

Após o primeiro gol, o Tricolor buscou fazer uma pressão no rival. Pikachu teve oportunidade de ouro após passe de Pedro Rocha. O ala recebeu sozinho dentro da área, mas finalizou ao lado do gol.

Nos minutos finais, o Fortaleza se lançou de vez ao ataque. Aos 36 minutos, Thiago Galhardo ficou próximo de empatar após a bola sobrar no meio da área. O atacante chutou fraco e o goleiro Richard defendeu, decretando a vitória do Ceará por 2 a 1.

