Warley é regularizado e fica apto a jogar pelo Ceará

Novo reforço do Ceará, o lateral-direito Warley teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF nesta quinta-feira, 9. Regularizado, o jogador fica à disposição do técnico Gustavo Morínigo para atuar com a camisa alvinegra.

A estreia do atleta de 23 anos pode acontecer na próxima terça-feira, 14, diante do Sport, em jogo válido pela Copa do Nordeste 2023. Warley, inclusive, já foi integrado ao elenco do Vovô e realiza treinamentos com seus novos companheiros.

Ele defenderá o Alvinegro de Porangabuçu por empréstimo junto ao Coritiba-PR até o final deste ano.

