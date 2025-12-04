Sorteio da Copa do Mundo 2026: horário e onde assistir ao vivo

Sorteio da Copa do Mundo 2026: como será, horário e onde assistir ao vivoCerimônia será nesta sexta-feira, 5, e marcará oficialmente o início da reta final para a Copa do Mundo sediada entre Estados Unidos, Canadá e México
O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, marcado para esta sexta-feira, 5 de dezembro, às 14 horas (horário de Brasília), abre o calendário das definições finais do maior mundial já realizado.
Pela primeira vez com 48 seleções, a competição testa um novo formato e amplia o alcance do torneio para mais países e regiões.
A cerimônia será no John F. Kennedy Center for the Performing Arts, em Washington, D.C., nos Estados Unidos, e contará com dirigentes da Fifa, representantes das federações nacionais e convidados.
A transmissão será feita no Brasil pela Globo, SporTV, Fifa+, CazéTV, ge TV (YouTube) e CNN Brasil, o que indica a alta expectativa em torno do evento.
A Copa do Mundo de 2026 será disputada em três países da América do Norte: Estados Unidos, Canadá e México. O Mundial começa em 11 de junho de 2026, e terá a maior logística da história, com deslocamentos entre regiões diferentes e estádios distribuídos em largas distâncias.
A cerimônia distribuirá as seleções classificadas em quatro potes, com base no ranking mundial atualizado da Fifa e com regras pré-definidas. No Pote 1 estão os três países-sede: Estados Unidos, Canadá e México; além das seleções mais bem colocadas no ranking, incluindo o Brasil, que é cabeça de chave.
- Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha;
- Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália;
- Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul
- Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europa A, Repescagem Europa B, Repescagem Europa C, Repescagem Europa D, Repescagem Intercontinental 1, Repescagem Intercontinental 2
O sorteio seguirá o critério geográfico habitual, evitando, sempre que possível, que seleções da mesma confederação caiam no mesmo grupo. Cada chave será composta por uma equipe de cada pote.
Até o momento, 42 seleções estão garantidas no Mundial. As outras seis vagas serão decididas em repescagens continentais e intercontinentais em 2026, mas mesmo as vagas pendentes já possuem posições pré-determinadas dentro dos potes, conforme o ranking provisório disponibilizado pela Fifa.
Times da Repescagem da Europa:
- Europa A: Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia
- Europa B: Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia
- Europa C: Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo
- Europa D: República Tcheca, Irlanda, Dinamarca e Macedônia do Norte
Times da Repescagem Intercontinental:
- Intercontinental 1: RD Congo, Jamaica e Nova Caledônia
- Intercontinental 2: Bolívia, Suriname e Iraque
Sorteio da Copa do Mundo 2026: tabela com datas e locais
A Fifa programou a divulgação das informações em duas etapas. Na sexta-feira, 5, saem oficialmente a composição dos 12 grupos.
Já no sábado, 6, a entidade divulgará datas, locais e horários de cada jogo da primeira fase e das fases eliminatórias.
Isso significa que as seleções, inclusive o Brasil, saberão seus adversários na sexta, mas só terão o calendário oficial completo no dia seguinte.
A intenção da Fifa é adaptar o cronograma final às demandas de logística dentro dos três países-sede, definindo viagens, descansos, distribuição das cidades e rotas.
O Brasil no sorteio da Copa do Mundo 2026
A Seleção Brasileira chega como cabeça de chave, no Pote 1, condição garantida pelo ranking da Fifa. O time comandado por Carlo Ancelotti (no ciclo atual) conhece na sexta-feira seus três adversários do grupo.
A expectativa recai também sobre dois pontos: quais continentes aparecerão na chave e quais possíveis seleções debutantes podem surgir, já que esta será a Copa com mais estreantes possíveis desde 1998.
A seleção também depende do sorteio para saber em qual região da América do Norte jogará a fase de grupos. As cidades-sede nos Estados Unidos, Canadá e México têm características climáticas muito distintas, o que pode influenciar viagens, aclimatação e preparação física.
Por que este sorteio é considerado histórico
A cerimônia é vista como um marco porque reflete não apenas uma ampliação de participantes, mas um reposicionamento da Copa do Mundo em escala logística e de negócios.
Com mais jogos e mais países envolvidos, a edição de 2026 abre uma nova fase para o Mundial, com maior interesse televisivo, impacto econômico ampliado e possibilidade de maior inclusão de seleções de confederações menores.
A expansão das vagas ampliou o número de seleções classificadas na África, Ásia, Américas e Oceania, alimentando expectativas inéditas em países que não participavam do Mundial há décadas.