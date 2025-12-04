Sorteio da Copa do Mundo 2026: horário e onde assistir ao vivo

Confira como funcionará sorteio de grupos da Copa do Mundo 2026 / Crédito: Fabrice Coffrini / AFP

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, marcado para esta sexta-feira, 5 de dezembro, às 14 horas (horário de Brasília), abre o calendário das definições finais do maior mundial já realizado. Pela primeira vez com 48 seleções, a competição testa um novo formato e amplia o alcance do torneio para mais países e regiões.

A cerimônia será no John F. Kennedy Center for the Performing Arts, em Washington, D.C., nos Estados Unidos, e contará com dirigentes da Fifa, representantes das federações nacionais e convidados. A transmissão será feita no Brasil pela Globo, SporTV, Fifa+, CazéTV, ge TV (YouTube) e CNN Brasil, o que indica a alta expectativa em torno do evento. Leia mais Como estão os favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026? Sobre o assunto Como estão os favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026? A Copa do Mundo de 2026 será disputada em três países da América do Norte: Estados Unidos, Canadá e México. O Mundial começa em 11 de junho de 2026, e terá a maior logística da história, com deslocamentos entre regiões diferentes e estádios distribuídos em largas distâncias.

A cerimônia distribuirá as seleções classificadas em quatro potes, com base no ranking mundial atualizado da Fifa e com regras pré-definidas. No Pote 1 estão os três países-sede: Estados Unidos, Canadá e México; além das seleções mais bem colocadas no ranking, incluindo o Brasil, que é cabeça de chave. Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha;



Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europa A, Repescagem Europa B, Repescagem Europa C, Repescagem Europa D, Repescagem Intercontinental 1, Repescagem Intercontinental 2 O sorteio seguirá o critério geográfico habitual, evitando, sempre que possível, que seleções da mesma confederação caiam no mesmo grupo. Cada chave será composta por uma equipe de cada pote. Até o momento, 42 seleções estão garantidas no Mundial. As outras seis vagas serão decididas em repescagens continentais e intercontinentais em 2026, mas mesmo as vagas pendentes já possuem posições pré-determinadas dentro dos potes, conforme o ranking provisório disponibilizado pela Fifa.