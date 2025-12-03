Como estão os favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026?

Faltando pouco mais de seis meses para o início da Copa do Mundo da Fifa de 2026, que será realizada de 11 de junho a 19 de julho na América do Norte, os principais candidatos ao título vivem momentos diferentes. Analisamos a situação de cada um deles antes do sorteio para definir os grupos, que acontecerá na sexta-feira (5) em Washington.

Argentina: campeã em grande fase Os atuais campeões mantiveram o ritmo após conquistarem o tricampeonato na Copa do Mundo do Catar em 2022. Sob a liderança de Lionel Messi, em ótima forma física aos 38 anos, a Argentina dominou as Eliminatórias sul-americanas e garantiu sua vaga no torneio já em março deste ano. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro, que brilha pelo Inter Miami, mantém um certo mistério sobre sua participação, mas é difícil imaginá-lo perdendo a última chance de brilhar nos Estados Unidos, país que ele escolheu para a reta final de sua espetacular carreira.

Espanha: 'armada' invencível Os campeões europeus, invictos há 31 jogos, chegam à Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México nas melhores condições. Mas seu desempenho dependerá inevitavelmente do rendimento de seu craque, Lamine Yamal, de 18 anos.

O brilhante atacante do Barcelona sofreu com lesões neste início de temporada, e seu comportamento fora de campo também tem gerado críticas. A questão é se ele conseguirá lidar com a imensa pressão que o aguarda em sua primeira Copa do Mundo como destaque da seleção número um do ranking da Fifa. França: pronta para última batalha de Deschamps

O técnico Didier Deschamps disputará seu sétimo e último grande torneio internacional à frente da seleção francesa, e não tem intenção de manchar o legado após haver mantido a França entre a elite do futebol mundial por mais de 13 anos. Tendo alcançado o título mundial em 2018 e a final em 2022, o treinador elevou as expectativas a um nível altíssimo e sabe que muito se espera dele após uma decepcionante Euro-2024, apesar de ter chegado às semifinais. O mesmo se aplica a Kylian Mbappé, que fez história ao marcar um hat-trick na decisão de 2022.