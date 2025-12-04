Kennedy Center muda o figurino para o sorteio da Copa do Mundo

Kennedy Center muda o figurino para o sorteio da Copa do MundoEspaço dedicado à ópera e ao teatro receberá o evento esportivo mais aguardado de 2025. J10 passou pelo tapete vermelho. Conheça o local!
Chegou a hora de o John F. Kennedy Center for the Performing Arts, referência em ópera e teatro, fechar as cortinas e mudar o figurino. Afinal, para abraçar um fenômeno tão popular como o futebol, o símbolo cultural de Washington receberá outros artistas: aqueles responsáveis por definir o destino de 48 seleções. Nesta sexta-feira (5), a partir de 14h (horário de Brasília), o local abriga o sorteio da Copa do Mundo de 2026. Estados Unidos, Canadá e México dividem a organização da maior edição de todos os tempos. De 11 de junho a 19 de julho, serão 104 jogos em 16 diferentes sedes.
Por falar em arte, o Kennedy Center já estendeu o tapete vermelho para o ingresso de dirigentes, treinadores, ex-jogadores e outros figurões do esporte. A Fifa, então, escalou Tom Brady, astro da NFL, para cuidar do Pote 1 (onde está o Brasil). Shaquille O’Neal, multicampeão na NBA, ficou como o responsável pelo Pote 2. Aaron Judge, craque do beisebol, mexerá as bolinhas do Pote 3. Ídolo do hóquei no gelo, Wayne Gretzky tem a missão de comandar o Pote 4. Ex-Manchester United e seleção inglesa, Rio Ferdinand conduz o sorteio, com o auxílio luxuoso da apresentadora Samantha Johnson.
Tapete vermelho para a Copa do Mundo
Às margens do Rio Potomac, em uma região próxima ao centro de Washington e ao Memorial Lincoln (ponto turístico obrigatório), o Kennedy Center também chama a atenção do visitante pela suntuosidade e pela programação anual voltada à música clássica, balé e artes cênicas. O complexo reúne restaurantes, cafés e salões onde jornalistas de todo o planeta circulavam com frequência. Um ônibus, com saídas diárias, ajuda estes profissionais a se locomoverem com mais facilidade pela cidade.
Trump e o Kennedy Center
A segurança é pauta obrigatória. O J10 notou a presença de militares fortemente armados nos arredores do Kennedy Center. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump deve marcar presença no sorteio da Copa do Mundo, assim como outros chefes de estado. Em julho de 2024, antes de ser eleito pela segunda vez ao cargo mais importante da Casa Branca, o republicano sofreu um atentado durante um comício.
O ator Kevin Hart e a modelo Heidi Klum vão apresentar a cerimônia, que ainda terá shows de Andrea Bocelli, Robie Williams e Village People. O grupo cantará “Y.M.C.A.”, hino da campanha de Trump. A ida do presidente causa, aliás, um certo desconforto em alguns setores da sociedade. O “The Athletic”, caderno esportivo do jornal “New York Times”, pontuou que o Kennedy Center perdeu sua identidade apolítica ao se aproximar tanto do republicano: “Kennedy Trump Center”, ironizou o renomado jornal norte-americano.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar