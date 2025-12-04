Kennedy Center muda o figurino para o sorteio da Copa do Mundo

Chegou a hora de o John F. Kennedy Center for the Performing Arts, referência em ópera e teatro, fechar as cortinas e mudar o figurino. Afinal, para abraçar um fenômeno tão popular como o futebol, o símbolo cultural de Washington receberá outros artistas: aqueles responsáveis por definir o destino de 48 seleções. Nesta sexta-feira (5), a partir de 14h (horário de Brasília), o local abriga o sorteio da Copa do Mundo de 2026. Estados Unidos, Canadá e México dividem a organização da maior edição de todos os tempos. De 11 de junho a 19 de julho, serão 104 jogos em 16 diferentes sedes.

Por falar em arte, o Kennedy Center já estendeu o tapete vermelho para o ingresso de dirigentes, treinadores, ex-jogadores e outros figurões do esporte. A Fifa, então, escalou Tom Brady, astro da NFL, para cuidar do Pote 1 (onde está o Brasil). Shaquille O’Neal, multicampeão na NBA, ficou como o responsável pelo Pote 2. Aaron Judge, craque do beisebol, mexerá as bolinhas do Pote 3. Ídolo do hóquei no gelo, Wayne Gretzky tem a missão de comandar o Pote 4. Ex-Manchester United e seleção inglesa, Rio Ferdinand conduz o sorteio, com o auxílio luxuoso da apresentadora Samantha Johnson.