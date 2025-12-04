Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do México se reunirá com Trump antes do sorteio da Copa do Mundo nos EUA

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou, nesta quinta-feira (4), que se reunirá em Washington separadamente com seus homólogos do Canadá e dos Estados Unidos, respectivamente Mark Carney e Donald Trump, antes do sorteio da Copa do Mundo de 2026 na sexta-feira.

Sheinbaum detalhou, durante uma coletiva de imprensa, que conversará com Trump durante uma "pequena reunião" sobre o comércio entre os dois países.

O evento esportivo ocorre em um momento de tensão entre os três países parceiros no T-MEC devido às ameaças tarifárias de Trump.

