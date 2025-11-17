Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026

Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026Alemanha e Holanda garantiram vaga nesta segunda-feira (17). Mais cinco vão carimbar o passaporte nesta terça (18)
A Copa do Mundo de 2026 está ganhando cada vez mais forma. Com as classificações de Alemanha e Holanda nesta segunda-feira (17), a competição soma 34 seleções classificadas. Dessa forma, restam apenas 14 vagas para o maior torneio do futebol, que serão definidas na repescagem em março do ano que vem.
A Alemanha confirmou a classificação após golear a Eslováquia por 6 a 0, em confronto direto. Já a Holanda, por sua vez, confirmou o favoritismo, bateu a Lituânia por 4 a 0 e também garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026. Assim, portanto, a Europa chegou a sete países classificados para a competição.
Mais classificados serão definidos nesta terça-feira (18). Afinal, serão definidas as últimas cinco vagas europeias e três da América do Norte, Central e Caribe. Na Europa, Suíça, Espanha e Bélgica estão praticamente classificadas, enquanto Áustria, Bósnia, Dinamarca e Escócia disputam duas vagas.
Já na Concacaf, Suriname e Panamá disputam uma vaga, assim como Jamaica e Curaçao. A terceira vaga, portanto, será de uma disputa tripla entre Honduras, Costa Rica e Haiti. Dessa forma, a disputa pelas últimas três vagas na América do Norte, Central e Caribe promete muita emoção até o fim.
Copa de 2026 será a primeira com 48 seleções
A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história com 48 seleções. Afinal, a Fifa decidiu aumentar o número de países para as próximas edições. Dessa forma, a mudança mexeu com a distribuição das vagas nas Eliminatórias. Assim, a Europa tem direito a 16, enquanto a América do Sul e a América do Norte, Central e Caribe possuem seis cada. Ásia (8), África (9), Oceania (1) e playoffs (2) completam.
Além das vagas distribuídas nas Eliminatórias, vale lembrar que os países-sede também têm direito. Assim, como a próxima edição terá sede tripla, Estados Unidos, México e Canadá já estão classificados para a Copa do Mundo. A competição, portanto, será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho.
Veja os classificados para a Copa do Mundo de 2026:
Canadá (país-sede)
Estados Unidos (país-sede)
México (país-sede)
Japão (Ásia)
Irã (Ásia)
Uzbequistão (Ásia)
Coreia do Sul (Ásia)
Jordânia (Ásia)
Austrália (Ásia)
Catar (Ásia)
Arábia Saudita (Ásia)
Nova Zelândia (Oceania)
Argentina (América do Sul)
Brasil (América do Sul)
Equador (América do Sul)
Uruguai (América do Sul)
Colômbia (América do Sul)
Paraguai (América do Sul)
Marrocos (África)
Tunísia (África)
Egito (África)
Argélia (África)
Gana (África)
Cabo Verde (África)
África do Sul (África)
Costa do Marfim (África)
Senegal (África)
Inglaterra (Europa)
França (Europa)
Croácia (Europa)
Portugal (Europa)
Noruega (Europa)
Holanda (Europa)
Alemanha (Europa)
