Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026

A Alemanha confirmou a classificação após golear a Eslováquia por 6 a 0, em confronto direto. Já a Holanda, por sua vez, confirmou o favoritismo, bateu a Lituânia por 4 a 0 e também garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026. Assim, portanto, a Europa chegou a sete países classificados para a competição.

A Copa do Mundo de 2026 está ganhando cada vez mais forma. Com as classificações de Alemanha e Holanda nesta segunda-feira (17), a competição soma 34 seleções classificadas. Dessa forma, restam apenas 14 vagas para o maior torneio do futebol, que serão definidas na repescagem em março do ano que vem.

Mais classificados serão definidos nesta terça-feira (18). Afinal, serão definidas as últimas cinco vagas europeias e três da América do Norte, Central e Caribe. Na Europa, Suíça, Espanha e Bélgica estão praticamente classificadas, enquanto Áustria, Bósnia, Dinamarca e Escócia disputam duas vagas.

Já na Concacaf, Suriname e Panamá disputam uma vaga, assim como Jamaica e Curaçao. A terceira vaga, portanto, será de uma disputa tripla entre Honduras, Costa Rica e Haiti. Dessa forma, a disputa pelas últimas três vagas na América do Norte, Central e Caribe promete muita emoção até o fim.

Copa de 2026 será a primeira com 48 seleções

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história com 48 seleções. Afinal, a Fifa decidiu aumentar o número de países para as próximas edições. Dessa forma, a mudança mexeu com a distribuição das vagas nas Eliminatórias. Assim, a Europa tem direito a 16, enquanto a América do Sul e a América do Norte, Central e Caribe possuem seis cada. Ásia (8), África (9), Oceania (1) e playoffs (2) completam.

Além das vagas distribuídas nas Eliminatórias, vale lembrar que os países-sede também têm direito. Assim, como a próxima edição terá sede tripla, Estados Unidos, México e Canadá já estão classificados para a Copa do Mundo. A competição, portanto, será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho.