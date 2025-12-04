Fifa quer VAR nos escanteios durante a Copa do Mundo

Fifa quer VAR nos escanteios durante a Copa do MundoChefe de arbitragem da entidade, Pirluigi Collina avalia mais influência do VAR nas partidas a partir do Mundial de 2026
Chefe de arbitragem da Fifa, Pierluigi Collina afirmou, nesta quinta-feira (4), que a entidade avalia a intervenção do VAR em lances de escanteio durante a Copa do Mundo. Em Washington, no Kennedy Center, local que abriga o sorteio do próximo Mundial nesta sexta, o icônico juiz italiano dos anos 90 debateu sobre a possibilidade de uma ingerência maior da tecnologia de vídeo nas partidas. Diretor de inovação da federação máxima do futebol, Johannes Holzmüller o acompanhou em suas elucubrações.
“Queremos o VAR nos escanteios. O problema é que não podemos tardar mais tempo com a tecnologia. Não desejamos que as decisões tomem tanto tempo”, externou o árbitro que apitou Brasil x Alemanha, em 2002, na final da Copa do Mundo daquele ano, no Japão.
Na sequência, seguindo a mesma linha de raciocínio, demonstrou-se, então, incomodado com a demora dos árbitros durante a consulta à tecnologia. Mas aliviou a barra dos ex-colegas.
“Quando as decisões do VAR demoram mais do que o habitual, não significa que o árbitro é preguiçoso ou lento. Os árbitros não se dão conta do tempo. Sabemos e trabalhamos, então, para que a tomada de decisão seja menor”, acrescentou Collina.
Outra novidade para 2026 poderá ser a câmera nos árbitros para a edição de 2026. Collina acredita que, em março, durante a próxima reunião, a International Board vai aprovar a medida.
