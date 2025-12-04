Fifa quer VAR nos escanteios durante a Copa do Mundo

Chefe de arbitragem da entidade, Pirluigi Collina avalia mais influência do VAR nas partidas a partir do Mundial de 2026 / Crédito: Jogada 10

Chefe de arbitragem da Fifa, Pierluigi Collina afirmou, nesta quinta-feira (4), que a entidade avalia a intervenção do VAR em lances de escanteio durante a Copa do Mundo. Em Washington, no Kennedy Center, local que abriga o sorteio do próximo Mundial nesta sexta, o icônico juiz italiano dos anos 90 debateu sobre a possibilidade de uma ingerência maior da tecnologia de vídeo nas partidas. Diretor de inovação da federação máxima do futebol, Johannes Holzmüller o acompanhou em suas elucubrações. “Queremos o VAR nos escanteios. O problema é que não podemos tardar mais tempo com a tecnologia. Não desejamos que as decisões tomem tanto tempo”, externou o árbitro que apitou Brasil x Alemanha, em 2002, na final da Copa do Mundo daquele ano, no Japão.