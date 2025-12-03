Lego lança réplica da taça da Copa do Mundo e anuncia parceria com a Fifa

A Lego anunciou nesta quarta-feira (3) uma parceria com a Fifa para lançar produtos especiais inspirados na Copa do Mundo de 2026. O primeiro item já veio a público: uma réplica em tamanho real da taça do Mundial feita inteiramente com peças da marca. LEIA MAIS: Lyon investiga transferências do Botafogo feitas por Textor

De acordo com a empresa, o kit será lançado em março de 2026 e traz a primeira versão oficial da taça em escala 1:1. Com 2.842 peças, o modelo inclui um compartimento secreto no topo do globo, que se abre para revelar o logo da Copa de 2026 e uma minifigura exclusiva segurando um minitroféu, um detalhe pensado para qualquer fã poder se imaginar campeão. Na base, uma placa impressa lista todas as seleções que venceram o torneio desde 1974, dando ao set um toque histórico e colecionável.