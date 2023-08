Brasil x Jamaica: retrospecto e o que é preciso saber antes do jogo

Com a derrota para a equipe francesa, o Brasil — atualmente na terceira colocação de seu grupo — precisa superar a Jamaica em partida na quarta-feira, 2, para garantir o seu lugar nas oitavas de final.

A situação da queda verde-amarela na fase de grupos aconteceu apenas duas vezes na história do Mundial. A primeira, na estreia da Copa Feminina, aconteceu em 1991, e mais uma vez na segunda edição, em 1995. Na última ocasião, as brasileiras ficaram em último.

No próximo jogo, às 7 horas da manhã (horário de Brasília), a adversária Jamaica pode se beneficiar de um empate com a equipe de Pia Sundhage. Até agora, o saldo de partidas prévias da seleção jamaicana possui um empate (com cartão vermelho) e uma derrota.

Retrospecto de Brasil x Jamaica

O Brasil e a Jamaica se encontraram apenas uma vez no torneio, com a vitória das brasileiras. Na última Copa do Mundo Feminina, em 2019, a seleção tupiniquim venceu as jamaicanas — que jogavam no Mundial pela primeira vez — com placar de 3 a 0.

Anteriormente, no Pan-Americano de 2007, a Jamaica foi goleada pelo grupo de Marta e companhia por 5 a 0. Na mesma competição, as brasileiras venceram as norte-americanas e se consagraram campeãs.

Brasil x Jamaica: conheça a principal jogadora jamaicana

A jogadora Khadija “Bunny” Shaw, de 26 anos, é a maior goleadora da Jamaica, entre os times masculino e feminino — são 56 gols no total. Após receber cartão vermelho na estreia contra a França, a futebolista volta para enfrentar o Brasil

O apelido, Bunny, faz referência ao personagem Pernalonga e foi escolhido por seu irmão, já que Khadija amava cenouras quando criança.

“Dizem que quando você bebe suco de cenoura, sua visão fica mais brilhante, então eu bebia, bebia, bebia! De tanto querer suco de cenoura constantemente, meu irmão me deu o nome de 'Pernalonga'”, explicou Shaw no portal do clube Manchester City.

Brasil x Jamaica: onde assistir e horário

A partida entre o Brasil e a Jamaica será transmitida pelo canal CazéTV, pelo Sportv, Fifa Plus e Globo. Em caso de derrota, as brasileiras se despedem da Copa do Mundo de 2023.

O confronto acontece na quarta-feira, 2 de agosto, às 7 horas (horário de Brasília), no Estádio Melbourne Rectangular.

